Форвард «Оренбурга» Воробьев о 2:3 от «Спартака»: «Играли в открытый футбол. Могли и третий забить, пропустили с обидного рикошета»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Воробьев Футбол

Дмитрий Воробьев оценил поражение «Оренбурга» от «Спартака» (2:3) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Неплохой мы провели матч, но есть куда расти. Играли в открытый футбол со «Спартаком». Могли и третий гол забить, если бы более хладнокровно отнеслись к моменту. И пропустили мяч с обидного рикошета. Поэтому не смогли набрать очки, хотя считаю, что играли качественно.

Что поменял Ярошик по сравнению с Личкой? У каждого тренера свое видение футбола. Но кардинально в один момент все менять было бы, наверное, неправильно. Так что пока все, что было, примерно и остается.

Тренер постепенно привыкает к нам, мы – к нему, корректировки проводятся. Но, думаю, вряд ли он будет все масштабно менять», – сказал нападающий «Оренбурга».

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3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Тогда мы в Оренбурге не проиграли в том сезоне, там моментов хватало 😊😊😊😊
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T622222
А вам 7 в первом тайме 🔥
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Илькаш
Открытый футбол- это, конечно, хорошо и интересно. Но с такими привозами в защите вам скоро придётся серьёзно переживать за место в таблице.
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