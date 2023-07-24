Форвард «Оренбурга» Воробьев о 2:3 от «Спартака»: «Играли в открытый футбол. Могли и третий забить, пропустили с обидного рикошета»

Дмитрий Воробьев оценил поражение «Оренбурга» от «Спартака» (2:3) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Неплохой мы провели матч, но есть куда расти. Играли в открытый футбол со «Спартаком». Могли и третий гол забить, если бы более хладнокровно отнеслись к моменту. И пропустили мяч с обидного рикошета. Поэтому не смогли набрать очки, хотя считаю, что играли качественно.

Что поменял Ярошик по сравнению с Личкой? У каждого тренера свое видение футбола. Но кардинально в один момент все менять было бы, наверное, неправильно. Так что пока все, что было, примерно и остается.

Тренер постепенно привыкает к нам, мы – к нему, корректировки проводятся. Но, думаю, вряд ли он будет все масштабно менять», – сказал нападающий «Оренбурга».