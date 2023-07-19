Гендиректор «Спартака» о том, что если бы ЦСКА позвал кого‑то из игроков красно-белых: «Мы бы отказались от такого предложения»

Гендиректор «Спартака» исключил переход игрока красно-белых в ЦСКА.

Ранее хавбек армейцев Хесус Медина перешел в « ».

— Мотивация новичков — деньги или верность красно‑белому духу?

— Финансовые условия важны, но главное, чтобы они играли и выкладывались.

— Если бы кого‑то позвал из «Спартака»?

— Мы бы отказались от такого предложения.

— Информация о 17 миллионах евро, потраченных на новичков, правда?

— Не в разы, но меньше. Безусловно, есть наценка, когда игроков привозят в Россию. Есть цель – построить конкретную команду и претендовать на первые места. Если новички не заиграют, значит, это наша ошибка, — сказал .