Гендиректор «Спартака» о том, что если бы ЦСКА позвал кого‑то из игроков красно-белых: «Мы бы отказались от такого предложения»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» исключил переход игрока красно-белых в ЦСКА.

Ранее хавбек армейцев Хесус Медина перешел в «Спартак».

— Мотивация новичков — деньги или верность красно‑белому духу?

— Финансовые условия важны, но главное, чтобы они играли и выкладывались.

— Если бы ЦСКА кого‑то позвал из «Спартака»?

— Мы бы отказались от такого предложения.

— Информация о 17 миллионах евро, потраченных на новичков, правда?

— Не в разы, но меньше. Безусловно, есть наценка, когда игроков привозят в Россию. Есть цель – построить конкретную команду и претендовать на первые места. Если новички не заиграют, значит, это наша ошибка, — сказал Олег Малышев.

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8 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ну он сказал, что и должен быть сказать. Тут ничего удивительно. Должность такая.
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Алексей Ильин
Ну теперь пердив не грозит
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Spartakus1984
Ответ Olga.t
Т. е. Спартак отказался бы продать своего игрока в ЦСКА? Но купить Спартак у ЦСКА Медину смог. В чем здесь принципиальное различие? Кмк, этот вопрос решается деньгами, большими деньгами. Торг уместен...причем с обеих сторон.
В том,что не хочет усиливать конкурента.А то,что ЦСКА продал Медину,это вопросы к армейцам.
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