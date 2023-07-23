Матч «Спартак» – «Оренбург» посетят Боккетти, Мор, экс-хоккеист Батрак и гимнастка Уразова
Сальваторе Боккетти с семьей посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».
Игра состоится сегодня, 23 июля. Начало – в 17:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Экс-нападающий хоккейного «Спартака», а ныне комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак также посетит игру, сообщила пресс-служба футбольного клуба из Москвы.
Кроме того, матч посетят Олег Цымбаларь, Эдуард Мор, гимнастка Владислава Уразова, футболистка и блогер Ольга Тигина, актрисы Анна Михайловская и Мария Ахметзянова, исполнитель Егор Шип, актеры Станислав Румянцев, Иван Лаврухин и Эмиль Гас, а также блогер Алена Сидорова.
- Здесь он даже даст им автограф.
Возможно сотрудничество...