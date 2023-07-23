Матч «Спартак» – «Оренбург» посетят Боккетти, Мор, экс-хоккеист Батрак и гимнастка Уразова

Сальваторе Боккетти с семьей посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Игра состоится сегодня, 23 июля. Начало – в 17:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Экс-нападающий хоккейного « », а ныне комментатор « » Артем Батрак также посетит игру, сообщила пресс-служба футбольного клуба из Москвы.

Кроме того, матч посетят , , гимнастка , футболистка и блогер Ольга Тигина, актрисы Анна Михайловская и Мария Ахметзянова, исполнитель Егор Шип, актеры Станислав Румянцев, Иван Лаврухин и Эмиль Гас, а также блогер Алена Сидорова.