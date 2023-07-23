Матч «Спартак» – «Оренбург» посетят Боккетти, Мор, экс-хоккеист Батрак и гимнастка Уразова

Теги Спартак Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия светская хроника болельщики Эдуард Мор КХЛ Оренбург Артем Батрак КХЛ ТВ Олег Цымбаларь Владислава Уразова Хоккей

Сальваторе Боккетти с семьей посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Игра состоится сегодня, 23 июля. Начало – в 17:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Экс-нападающий хоккейного «Спартака», а ныне комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак также посетит игру, сообщила пресс-служба футбольного клуба из Москвы.

Кроме того, матч посетят Олег Цымбаларь, Эдуард Мор, гимнастка Владислава Уразова, футболистка и блогер Ольга Тигина, актрисы Анна Михайловская и Мария Ахметзянова, исполнитель Егор Шип, актеры Станислав Румянцев, Иван Лаврухин и Эмиль Гас, а также блогер Алена Сидорова.

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14 комментариев

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Alex
Вот в эпоху фан уйди всех болельщиков на трибунах теперь поименно называют
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RVC
Боккетти... Вспомнилось, как в 2011 году, когда он ещё играл за Рубин, я заканчивал 9 класс и после уроков пошел в ТЦ, чтобы бесплатно поиграть там в приставки. И рядом с кассой увидел Сальву - с одноклассником сделали с ним фотки, перекинулись парой слов по английски. Приятный человек и хороший футболист 👍
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Александр Смирнов
и всё. больше никого не будет
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old_greec women
Какое почтение Спартаку,народная команда, вперёд Спартанцы!
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надо стартовать с победы!!!
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Назар Игорь
Боккетти будущий игрок Спартака? Если так, то это будет первый дельный трансфер за последнее время.
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denzal
Кто эти люди? Кроме Бокетти
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Owen_the_Simple
- Сальваторе, почему мы идём на Спартак? Дети же хотели посмотреть на дельфина!
- Здесь он даже даст им автограф.
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Сергей К
Боккетти Верону тренирует.
Возможно сотрудничество...
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drugoon
Ослик суслик паукан и мокренькая кисанька
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Михаил Комкин
Кроме ультрас с протестами у Спартака походу нет болельщиков, пустой стадион
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