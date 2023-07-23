«Лацио» хочет купить Захаряна у «Динамо» за 15 млн евро после неудачи в переговорах по Зелиньскому из «Наполи»
«Лацио» хочет купить Арсена Захаряна после неудачи в переговорах по Петру Зелиньскому.
Как сообщает римская газета Il Messaggero, «Лацио» видит в Захаряне альтернативу полузащитнику «Наполи», о трансфере которого договориться не удалось.
Учитывая, что контракт Арсена с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, президент «Лацио» Клаудио Лотито убежден, что купить игрока удастся примерно за 15 млн евро.
Ранее Sport24 сообщил, что «Лацио» близок к договоренности с «Динамо» о трансфере Захаряна.
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
Захарян в лч
У Динамо 15млн
У Лацио перспективный игрок всего за 15
Идеальный вариант для всех.