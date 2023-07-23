«Лацио» хочет купить Захаряна у «Динамо» за 15 млн евро после неудачи в переговорах по Зелиньскому из «Наполи»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Наполи Клаудио Лотито Петр Зелиньски Арсен Захарян Футбол

«Лацио» хочет купить Арсена Захаряна после неудачи в переговорах по Петру Зелиньскому.

Как сообщает римская газета Il Messaggero, «Лацио» видит в Захаряне альтернативу полузащитнику «Наполи», о трансфере которого договориться не удалось.

Учитывая, что контракт Арсена с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, президент «Лацио» Клаудио Лотито убежден, что купить игрока удастся примерно за 15 млн евро.

Ранее Sport24 сообщил, что «Лацио» близок к договоренности с «Динамо» о трансфере Захаряна.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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42 комментария

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Александр Ganzhin
Если не утка , то хороший вариант для всех
+74
-1
+73
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Тухель
Ответ Трент Резнор
Лацио Красава, не то что нацистское Сассуоло.
Лацио не нацистское? Серьезно.
+64
-4
+60
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Дядя ТУРА
надеюсь все сложится. Арсен может воспрять духом и активно работать над собой. расти как игрок. плюс лига чемпионов.
+31
-3
+28
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Не придумал...
Идеальный вариант.
Захарян в лч
У Динамо 15млн
У Лацио перспективный игрок всего за 15
+20
-1
+19
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Kipriot
Да, классное место. Рим, лига чемпионов, тренер Сарри. Можно сфоткаться с Педро. Столько плюсов, даже деньги огромные дают. Прям мечта
+13
-1
+12
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Тухель
А в чем прикол был Зелиньскому переходить в Лацио? Он ключевый игрок чемпиона Италии это примерно как Родри переходить в Ливерпуль. В чем смысл?
+13
-2
+11
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Jadie James
Топ!
+11
-1
+10
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Не придумал...
Верим
+5
0
+5
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Всё знаю
Если это так, то Динамо даже думать не надо и соглашаться сразу.
Идеальный вариант для всех.
+5
-1
+4
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Сергей Молодых
Отдайте им ещё Смолова в рамках сделки, чтобы уж точно не передумали.
+4
0
+4
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Владимир Баранов
Ответ Сергей Молодых
Отдайте им ещё Смолова в рамках сделки, чтобы уж точно не передумали.
ПОДДЕРЖИВАЮ.👍👍👍
+3
0
+3
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Александр Зикрянь
Сто процентная утка.
+7
-4
+3
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мои поздравления Динамо и Арсену, если урвут сейчас 15млн, тогда сам бог велел Динамо поработать по аргентинцам с Оренбурга...
+4
-1
+3
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Den Mir3o
Отпустите уже Захаряна! Дайте парню расти
+3
-1
+2
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Поток сознания
Ответ Александр Ganzhin
Если не утка , то хороший вариант для всех
Кроме Захаряна, который железно присядет на банку
+7
-5
+2
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nugoboss
Надо идти 100% и пробовать, может быть как Хвича Кварацхелиа раскройтся.
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Chernoy
Ну очень глупо, если в Лацио реально так думают
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verhowen
Ответ Exciter
Захарян -красава! Для Динамо это, конечно, потеря звезды! Как для ЦСКА - потеря Головина!
Многим бы такую статистику 5 голов, и 7 голевых передач. А почему то некоторые говорят, что у Арсена, плохой выдался сезон. Многие бы хотели такую статистику, на откровенно плохую игру, всей команды Динамо. Говорят что свита делает короля, но Динамо в прошлом сезоне, вообще было не готово к сезону, по вине руководства команды. И Захаряну, очень трудно было показать, более хороший результат, на фоне плохой игры всей команды.
+1
0
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vova88
Пожалуйста, отпустите парня. Удачи ему.
+3
-2
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Temo Sokhadze
Ответ fargys
Понимаю конечно что в России Педро это редкость, но чтобы прям вот бежать фоткаться...
Педро так то очень недооценённый игрок, был в старте в прймовой Барселоне и сборной Испании и выйграл, по сути, практически, все что можно
+2
-1
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Exciter
Захарян -красава! Для Динамо это, конечно, потеря звезды! Как для ЦСКА - потеря Головина!
+2
-2
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Exciter
Ответ verhowen
Многим бы такую статистику 5 голов, и 7 голевых передач. А почему то некоторые говорят, что у Арсена, плохой выдался сезон. Многие бы хотели такую статистику, на откровенно плохую игру, всей команды Динамо. Говорят что свита делает короля, но Динамо в прошлом сезоне, вообще было не готово к сезону, по вине руководства команды. И Захаряну, очень трудно было показать, более хороший результат, на фоне плохой игры всей команды.
Ты прав, я бы хотел, чтобы такой талантливый игрок как Захарян остался в Динамо и клуб поборолся за золотые медали с питерским гегемоном.
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R. Giskard Reventlov
Прям верится.
+2
-2
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alexus-1990
Ответ Yujanin
Комментарий удален пользователем
одна личность Паоло Ди Канио чего стоит
0
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Не придумал...
Ответ Filipp Gorski
Могли бы найти куда интереснее игрока нежели и дешевле нежели этого
фиг найдешь
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