Теллес перешел из «МЮ» в «Аль-Наср» Роналду за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2025-го

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса в «Аль-Наср».

Бразилец заключил с саудовским клубом контракт сроком до 2025 года. Сообщалось, что « » получит за левого защитника 4 млн фунтов и бонусы.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

За «Ман Юнайтед» выступал с октября 2020 года. У него 50 матчей, 1 гол и 8 результативных передач в составе клуба. Минувший сезон он провел в «Севилье» на правах аренды.

В « » он будет выступать вместе с Криштиану Роналду, Марцело Брозовичем и Секо Фофана.