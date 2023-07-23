Теллес перешел из «МЮ» в «Аль-Наср» Роналду за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2025-го
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса в «Аль-Наср».
Бразилец заключил с саудовским клубом контракт сроком до 2025 года. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» получит за левого защитника 4 млн фунтов и бонусы.
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
За «Ман Юнайтед» Теллес выступал с октября 2020 года. У него 50 матчей, 1 гол и 8 результативных передач в составе клуба. Минувший сезон он провел в «Севилье» на правах аренды.
В «Аль-Насре» он будет выступать вместе с Криштиану Роналду, Марцело Брозовичем и Секо Фофана.
Европейские клубы его вообще хотели за бесплатно забрать.
Так что на этом фоне получить 4 млн + бонусы - отличная сделка для МЮ.