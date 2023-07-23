Теллес перешел из «МЮ» в «Аль-Наср» Роналду за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2025-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Алекса Теллеса в «Аль-Наср».

Бразилец заключил с саудовским клубом контракт сроком до 2025 года. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» получит за левого защитника 4 млн фунтов и бонусы.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

За «Ман Юнайтед» Теллес выступал с октября 2020 года. У него 50 матчей, 1 гол и 8 результативных передач в составе клуба. Минувший сезон он провел в «Севилье» на правах аренды.

В «Аль-Насре» он будет выступать вместе с Криштиану Роналду, Марцело Брозовичем и Секо Фофана.

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20 комментариев

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QWertY
Сбагрили. Осталось найти клубы Байи, Фреду и Хендерсону
+21
-6
+15
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madaev
Ответ QWertY
Сбагрили. Осталось найти клубы Байи, Фреду и Хендерсону
А чего Фреда не оставить то в ротации?
+17
-2
+15
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Joker17
Ответ Mark Safa
4 миллион фунтов? Это что за копейки такие 😹
Его покупали три года назад за 11,4 млн фунтов. Выдающейся игры он не показал. Сейчас ему 30 лет и по контракту с МЮ оставался 1 год.
Европейские клубы его вообще хотели за бесплатно забрать.
Так что на этом фоне получить 4 млн + бонусы - отличная сделка для МЮ.
+14
-2
+12
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Олег Комисаров
Ответ QWertY
Сбагрили. Осталось найти клубы Байи, Фреду и Хендерсону
Говоришь так, как будто ты им зарплату платишь )))
+9
-2
+7
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Ksandvankneshas
Ответ Mark Safa
4 миллион фунтов? Это что за копейки такие 😹
Собирают по копейке на трансфер Хойлуна: 850к за Зидана, 750к за Лэйрда, 1 лям с трансфера Чонга в Лутон, 4 ляма за Теллеса, 15 за Элангу. Нормас, еще с десяток продаж и можно будет спокойно башлять Аталанте желаемые 80-100 лям😎
+8
-2
+6
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Mark Safa
4 миллион фунтов? Это что за копейки такие 😹
+5
-1
+4
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QWertY
Ответ madaev
А чего Фреда не оставить то в ротации?
Лучше купить подходящего, молодого полузащитника, чем оставлять стареющего и ограниченного игрока. При всем уважении к Фреду
+2
-1
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damondiamond
Ответ мс-мешок
прочитал и ?
а, тут так дела обстоят, извините
+1
0
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Леонид Ботвинник
А Аль Наср уже роналду ?? Молодец, подсуетился.
+1
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GRIG MAN
Ответ QWertY
Сбагрили. Осталось найти клубы Байи, Фреду и Хендерсону
А Магваеру???))))
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Kaka_GOAT
Вроде недавно фифа забанил этот Аль-наср,как они покупают игроков?
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Alexander Yavriantz
Ответ madaev
А чего Фреда не оставить то в ротации?
Возраст и остался год по контракту. Пока хотят купить, надо продавать. А то из-за практики отпускать всех свободными агентами, этим летом ФФП прижимает.
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Любезный Коссутий
удачи Теллесу. зря его купил Оле - особо ни чем не запомнился в МЮ. пусть получится реанимировать карьеру в Аравии.
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damondiamond
Ответ мс-мешок
это Насрал Роналду
вы бы последний абзац новости прочитали)
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мс-мешок
Ответ damondiamond
вы бы последний абзац новости прочитали)
прочитал и ?
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cektor
Что то дешево
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мс-мешок
Ответ damondiamond
а, тут так дела обстоят, извините
лучше всех
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TiGra
Ответ cektor
Что то дешево
Очень, но с учетом экономии на зп бюджет получает ощутимый плюс.
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