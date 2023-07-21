Теллес частично прошел медосмотр для «Аль-Насра». В «МЮ» направлены документы о трансфере

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Фабрицио Романо Футбол

Алекс Теллес в ближайшее время станет футболистом «Аль-Насра».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, защитник сегодня уже прошел основную часть медосмотра.

Саудовский клуб в последние часы направил «Манчестер Юнайтед» подписанные документы, касающиеся трансфера бразильца. Сделку можно считать заключенной.

Последний сезон Теллес провел в «Севилье» на правах аренды. Сообщалось, что «Аль-Наср» заплатит за него 4 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.

Со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Дядя ТУРА
частично это как? он с талоном обходит докторов, потом увидел, что окулист до 16-00 принимает и ушел домой?)
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red hikkikomori
Ответ Дядя ТУРА
частично это как? он с талоном обходит докторов, потом увидел, что окулист до 16-00 принимает и ушел домой?)
Всех врачей обошёл, осталось только у терапевта подпись и печать поставить)
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Zlatan Ibra
Теллесу сказали в клубе: "Давай проходи медосмотр, одна нога здесь, другая - там".
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svft
частично. Рончик только сзади его осмотрел, все ли цело
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Eclatsport
Ответ леннорыч-абрамович
Наср-Аль Роналду?
Да, косякнули что-то) Монако Головина, Ферецварош Черчесова, Челси Мудрика
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Daler Sherov
Ответ леннорыч-абрамович
Наср-Аль Роналду?
Аль-насроналду 😁
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Олег Комисаров
Ответ Дядя ТУРА
частично это как? он с талоном обходит докторов, потом увидел, что окулист до 16-00 принимает и ушел домой?)
Нет, по частям его отправляют, а там как Лего соберут 😅
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Люблю Марго Робби
Ответ Zlatan Ibra
Теллесу сказали в клубе: "Давай проходи медосмотр, одна нога здесь, другая - там".
Он как Прокопенко из Омского ГазМяса по частям будет переходить))
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