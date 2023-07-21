Теллес частично прошел медосмотр для «Аль-Насра». В «МЮ» направлены документы о трансфере
Алекс Теллес в ближайшее время станет футболистом «Аль-Насра».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, защитник сегодня уже прошел основную часть медосмотра.
Саудовский клуб в последние часы направил «Манчестер Юнайтед» подписанные документы, касающиеся трансфера бразильца. Сделку можно считать заключенной.
Последний сезон Теллес провел в «Севилье» на правах аренды. Сообщалось, что «Аль-Наср» заплатит за него 4 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.
Со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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