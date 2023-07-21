Теллес частично прошел медосмотр для «Аль-Насра». В «МЮ» направлены документы о трансфере

Алекс Теллес в ближайшее время станет футболистом «Аль-Насра».

По данным инсайдера , защитник сегодня уже прошел основную часть медосмотра.

Саудовский клуб в последние часы направил « » подписанные документы, касающиеся трансфера бразильца. Сделку можно считать заключенной.

Последний сезон провел в «Севилье» на правах аренды. Сообщалось, что « » заплатит за него 4 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.

Со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.