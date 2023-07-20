«Кальяри» хочет арендовать Шомуродова с правом выкупа. Клуб обсуждает сделку с «Ромой»

Теги Рома Кальяри серия А Италия возможные трансферы Эльдор Шомуродов Футбол

Эльдор Шомуродов может покинуть «Рому».

В подписании 28-летнего нападающего заинтересован «Кальяри». Клуб обсуждает сделку с «Ромой». 

Красно-синие хотят взять игрока сборной Узбекистана в аренду с правом выкупа, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны уверены, что достигнут договоренности. 

Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Специи» на правах аренды, забив 1 гол в 16 матчах Серии А. 

Подробную статистику бывшего игрока «Ростова» можно найти здесь

«Спартак» контактировал с Шомуродовым, форвард «Ромы» не хочет возвращаться в РПЛ. Приоритет – остаться в Италии (Legalbet)

1 комментарий

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werowolf-gears
Агент у него отличный, раз поддерживает к нему интерес. Так игрок уровня C
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