«Кальяри» хочет арендовать Шомуродова с правом выкупа. Клуб обсуждает сделку с «Ромой»
Эльдор Шомуродов может покинуть «Рому».
В подписании 28-летнего нападающего заинтересован «Кальяри». Клуб обсуждает сделку с «Ромой».
Красно-синие хотят взять игрока сборной Узбекистана в аренду с правом выкупа, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны уверены, что достигнут договоренности.
Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона форвард провел в «Специи» на правах аренды, забив 1 гол в 16 матчах Серии А.
Подробную статистику бывшего игрока «Ростова» можно найти здесь.
«Спартак» контактировал с Шомуродовым, форвард «Ромы» не хочет возвращаться в РПЛ. Приоритет – остаться в Италии (Legalbet)
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