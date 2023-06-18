Эльдор Шомуродов: «За «Ростовом» слежу. Думаю, ему по силам попасть в тройку»

Теги Ростов Рома премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Узбекистана по футболу Валерий Карпин Специя Эльдор Шомуродов Футбол

Эльдор Шомуродов считает, что «Ростов» может претендовать на топ-3 в следующем сезоне РПЛ.

Шомуродов выступал в составе «Ростова» с 2017 по 2020 год. Сейчас форвард выступает за «Специю» на правах аренды у «Ромы».

– Я слежу за «Ростовом», но с Валерием Георгиевичем [Карпиным] давно не общался. Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать.

– В тройку им по силам попасть в новом сезоне?

– Думаю, да.

– Сейчас вы готовитесь к финалу Кубка наций CAFA, где предстоит встреча с Ираном. Как для вас проходит турнир?

– Мы играли против Омана, Туркменистана и Таджикистана. В финале будем играть с Ираном. Все понимают, насколько это серьезный соперник. Но мы будем играть дома при наших болельщиках и постараемся изо всех сил, чтобы их порадовать, – сказал форвард сборной Узбекистана.

Шомуродов стал лучшим бомбардиром сборной Узбекистана. У экс-форварда «Ростова» 36 голов

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

4 комментария

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Сергей48
Соскучился по ходу по Ростовским ракам? Мысленно уже в Ростов хочет)
+3
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+3
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Павел Колесников
Без усилений из-за рубежа будет очень трудно
0
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