«Челси» сообщил «Аяксу» об интересе к Кудусу. Условия контракта с игроком почти согласованы

Теги Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Мохаммед Кудус Футбол

«Челси» связался с «Аяксом» насчет трансфера Мохаммеда Кудуса.

По данным The Athletic, лондонцы сообщили амстердамцам об интересе к полузащитнику, но предложений пока не делали.

В то же время «синие» уже почти согласовали с 22-летним игроком условия контракта.

В Эредивизи-2022/23 Кудус забил 11 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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NottinghamForest79
супер за 40 - 50 купят
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леннорыч-абрамович
Ответ Фарид Харисов
А я не удивлюсь, если Кадис обыграет Челси.
Он и Реал обыгрывал
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Акира_1
Нормальная замена Маунта, но где центральный полузащитник? Одного Энцо и молодежи мало
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jexOn
После ухода Маунта и Канте есть вакансии в средней линии. В центре полузащиты остаются Энцо и Галлахер. Кудус может сыграть везде. И даже центрального нападающего. Это будет отличное подписание. Он молод и в то же время опытен, хорошо сыграл на ЧМ, да и в Аяксе уже как пара сезонов играет в основе.
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DanielCarvalho
Зиеш2.0
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Amalfitano
Кудус конечно хороший игрок, но я бы предпочёл, чтобы он поиграл 2-3 года в команде типа Астон Вилла у такого тренера как Эмери. Это его бы прокачало.
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jexOn
Ответ got_milk
Хороший игрок, но в уже вроде перебор по его позиции, нужен центрфорвард и желательно в опорную зону взять игрока.
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got_milk
Ответ jexOn
Комментарий удален пользователем
Ну вот я про это, да. По Кайседо все очень долго, я бы очень хотел Бареллу, но мечты-мечты
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
Вроде в Челси и так очень хорош набор атакующих игроков
Сомнительно. Мадуэке и Мудрик пока сырые, Стерлинг неизвестно как себя покажет, что относится и к Нкунку с Джексоном. А этот парень пригодился бы на позицию Маунта для ротации
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Акира_1
Ответ <~Inter~>
Так Челси предстоит сезон с игрой лишь в АПЛ и непонятно зачем так много игроков
А потом очередная эпидемия травм и играть некому. Я уж молчу про кубки всякие. Небось Поч не против там хотя бы пошуметь
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
А потом очередная эпидемия травм и играть некому. Я уж молчу про кубки всякие. Небось Поч не против там хотя бы пошуметь
Так Поч как раз не фанатик ротации. Он в ПСЖ с 15 людьми играл и будет делать так везде. Челси по сути нужен лишь опорник и возможно большой нападающий
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Акира_1
Ответ The Best
Ну Кудус в принципе может сыграть в центре поля,но нам нужен опорник.Без него будет туго,по Кайседо тоже всё туманно.Де Дзерби говорил что руководство Брайтона не планирует его продавать если не поступит хорошее предложение (70-80 млн это для них мало) и что он рассчитывает на Кайседо в следующем сезоне.
Да я слышал это. Мне кажется, самое время перестать вести дела с этими фермерами, которые из-за одного сезона удачного мнят себя королями Англии, агрятся на Челси и ломят цены под 100. Лучше поискать альтернативы.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Акира_1
Нормальная замена Маунта, но где центральный полузащитник? Одного Энцо и молодежи мало
Сегодня-завтра должны быть переговоры по Кайседо. Челси собирается отправить туда пол руководства, чтобы быстрее закрыть сделку. В прошлый раз они так по Энцо и Мудрику работали)

Ну, а так, если подпишут Кудуса, будет примерно такая полузащита - Энцо, Галахер, Сантос, Касадеи, Кайседо, ну и сам Кудус, который может сыграть в центре.

Очень даже сильно.
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Sardor Abdujalilov
Ответ DanielCarvalho
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DanielCarvalho2.0
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