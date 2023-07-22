«Челси» сообщил «Аяксу» об интересе к Кудусу. Условия контракта с игроком почти согласованы
«Челси» связался с «Аяксом» насчет трансфера Мохаммеда Кудуса.
По данным The Athletic, лондонцы сообщили амстердамцам об интересе к полузащитнику, но предложений пока не делали.
В то же время «синие» уже почти согласовали с 22-летним игроком условия контракта.
В Эредивизи-2022/23 Кудус забил 11 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ну, а так, если подпишут Кудуса, будет примерно такая полузащита - Энцо, Галахер, Сантос, Касадеи, Кайседо, ну и сам Кудус, который может сыграть в центре.
Очень даже сильно.