«Челси» сообщил «Аяксу» об интересе к Кудусу. Условия контракта с игроком почти согласованы

«Челси» связался с «Аяксом» насчет трансфера Мохаммеда Кудуса.

По данным The Athletic, лондонцы сообщили амстердамцам об интересе к полузащитнику, но предложений пока не делали.

В то же время «синие» уже почти согласовали с 22-летним игроком условия контракта.

В Эредивизи-2022/23 забил 11 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.