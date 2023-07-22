Министерство спорта Казахстана: «Не планируем подавать заявку для проведения ЧМ-2034»
В Казахстане опровергли информацию о желании провести чемпионат мира-2034.
Напомним, вчера появилась новость о том, что Казахстан и Узбекистан хотят принять ЧМ-2034.
В министерстве культуры и спорта Казахстана заявили, что страна не планирует проводить турнир.
«Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», – сообщили в пресс-службе ведомства.
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