Казахстан и Узбекистан хотят провести ЧМ в 2034 году

Теги Сборная Узбекистана по футболу сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан высшая лига Узбекистан Федерация футбола Казахстана чемпионат мира Федерация футбола Узбекистана Равшан Ирматов Sports.ru - Казахстан Футбол

Казахстан и Узбекистан планируют принять чемпионат мира по футболу.

20 июля состоялся саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии.

На этой встрече глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов выступил с инициативой проведения чемпионата мира в 2034 году совместно с Узбекистаном.

Также участие в саммите принял первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов.

Совместное проведение чемпионата мира возможно за счет того, что отношения между двумя федерациями в последние годы вышли на более высокий уровень.

93 комментария

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HULK_95
Было бы отлично!
+62
-7
+55
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Николай Корягин
Это ж на какие деньги они стадионы и всю инфраструктуру будут строить считай с нуля?
+37
-3
+34
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vzi
Ответ Stanny Goatbull
Было невероятно круто, так как в странах есть что посмотреть: природа, культура, кухня... один бешпармак чего только стоит?!) Но, не дадут, к сожалению
Играть будут когда?
Осенью?
Летом в Узбекистане +40, как в Катаре.
Зимой может быть -10.
+30
-1
+29
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Igor Pivovarov
Ответ Stanny Goatbull
Было невероятно круто, так как в странах есть что посмотреть: природа, культура, кухня... один бешпармак чего только стоит?!) Но, не дадут, к сожалению
Не дадут, потому что выбирают не за бешпармак и природу. Даже в Казахстане нет соответствующей инфраструктуры и постройка ее - от стадионов до вокзалов, хабов, отелей - может разорить не самую бедную в СНГ, но не самую богатую в мире страну. Узбекистан при всем уважении дай бох чтоб один штык - столицу выставил.

К тому времени, кстати, в ЧМ будет 48 участников, не 32.
+29
-4
+25
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Evgen_Hazard
Это какой отток мигрантов из России случится, если там строить придется всё с нуля?
+18
-1
+17
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Stanny Goatbull
Было невероятно круто, так как в странах есть что посмотреть: природа, культура, кухня... один бешпармак чего только стоит?!)
Но, не дадут, к сожалению
+21
-9
+12
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Николай Корягин
Это ж на какие деньги они стадионы и всю инфраструктуру будут строить считай с нуля?
1 раз построили уже стадион, на горбу народа
+13
-3
+10
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Omar Sivori
Опять как с Экспо наворуют миллиарды
+10
-1
+9
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Мистер Уайт
И пускай на ЧМ-2034 выступят 128 команд, чего уж там.
+10
-2
+8
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Ernest Imamov
для жителя Узбекистана звучит как угроза
+6
0
+6
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ws357
Даешь кумыс на стадионах!
+7
-1
+6
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Roman Araslanov
Послом должен быть Борат Сагдиев
+10
-5
+5
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Yerbol Bazhbanov (bafanarium)
плохая идея, не надо нам ЧМ!
+5
0
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kreator.vvv
Ответ Omar Sivori
Опять как с Экспо наворуют миллиарды
на это и идёт расчёт
+5
0
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Andrew Weird
по моему неплохая идея. Есть некоторая скептика насчет стадионов к этому сроку, сборные может не самые сильные - но одновременно представители разных континентов по ФИФА, ну а страны с богатой культурой и историей, безусловно есть что показать
+6
-2
+4
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kreator.vvv
Ответ Yerbol Bazhbanov (bafanarium)
плохая идея, не надо нам ЧМ!
экспо17 хватило...
+4
0
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Bosniec
Можно даже будет сгонять в Казахстан, из Новосибирска более чем удобно, даже лучше чем до Москвы.
+5
-1
+4
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Betting Star
Было бы интересно глянуть на первый ЧМ в Центральной Азии. Но сомневаюсь, что потянут. Регион нестабильны во всех смыслах.
+4
-1
+3
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Beloded2007
КУ-2034
+3
-1
+2
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ildark
Желаю удачи. Обе страну заслуживают, проведут на очень хорошо. Самарканд, Бухара, Алматы, красивейшие города.
+2
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Mark Avrelii
Ответ Николай Корягин
Это ж на какие деньги они стадионы и всю инфраструктуру будут строить считай с нуля?
Тебе какая разница?! Не с твоего кармана же!
+2
0
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Денис Давыдов
почему нет? чем они хуже Катара или России?
+5
-3
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Данил Попов
Блин,было бы круто!
+2
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зак
откуда у Узбеков деньги на это? ладно Казахи у них есть, Конечно было бы круто, но даже Туркам не отдают ЧЕ, им врядли удасться полцчить право на проведение..
+1
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Mikas7
Ответ Ростовский
К 2034 году они уже войдут в состав Российской Империи.
да да)прикольно тролишь)😀😀✋
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