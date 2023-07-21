Казахстан и Узбекистан планируют принять чемпионат мира по футболу.

20 июля состоялся саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии.

На этой встрече глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов выступил с инициативой проведения чемпионата мира в 2034 году совместно с Узбекистаном.

Также участие в саммите принял первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов.

Совместное проведение чемпионата мира возможно за счет того, что отношения между двумя федерациями в последние годы вышли на более высокий уровень.