Равиль Измайлов покидает пост гендиректора «Пари НН». Его сменит министр здравоохранения Нижегородской области

Теги премьер-лига Россия отставки Пари НН Равиль Измайлов Футбол

Давид Мелик-Гусейнов займет пост гендиректора «Пари НН».

3 августа заместитель губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области сменит на этой должности Равиля Измайлова, который работал в клубе с 2020 года.

«Приход Мелик-Гусейнова на должность замгубернатора совпал с началом пандемии COVID-19. В результате принятых мер в Нижнем Новгороде была зафиксирована самая низкая смертность от COVID-19 среди городов-миллионников РФ.

Помимо этого в регионе успешно стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется, что до 2025 года капремонт будет выполнен в 714 объектах. В сжатые сроки в Нижнем Новгороде был построен новый корпус больницы №23 на 200 коек.

Под руководством Мелик-Гусейнова был разработан проект капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы, и ремонтные работы уже активно ведутся.

Кроме того, в последние годы Нижегородская область стала одним из лидеров по закупкам машин скорой помощи. Большая работа была проделана и по формированию системы кардиологической помощи», – говорится в сообщении волжан.

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27 комментариев

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GucciGuilty
Ну да, больница и футбольный клуб - это ведь одно и то же
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nb8dwryv56
Ответ GucciGuilty
Ну да, больница и футбольный клуб - это ведь одно и то же
Уверен, мужик и к здравоохранению никакого отношения не имеет
+34
-1
+33
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Valeriy Komarow
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.(с)
+29
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Quest
Я из НиНо, Вы не представляете какой это клоун!))
+20
-1
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Оператор Дзюбы
и швец, и жнец, и на *** игрец
+9
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kk.abb
Ответ GucciGuilty
Ну да, больница и футбольный клуб - это ведь одно и то же
Такие люди у нас не имеют отношения ни к чему, кроме блата. Думаешь он по заслугам был в здравоохранении?) У нас везде сидят некомпетентные люди, главное связи и не высовываться.
+8
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Игорь М.
Ответ Quest
Я из НиНо, Вы не представляете какой это клоун!))
можешь о нём рассказать? Интересно даже стало)
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Mbest77
Не, ну логично же. А Измайлова назначат глав врачом центральной больницы же? Верно?
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0
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Overkiller
Я точно спорц читаю, а не россию24 мне в уши вливают?
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Kit244098
Спасибо, поржал))
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Marienburg
Ответ Valeriy Komarow
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.(с)
Беда, что это уже давно внедрили на высшем управленческом уровне
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Tiestorzn17
Ответ Дима Трепутин
ну давай по фактам расскажи Я только хорошее ща него слышал ,хороший управленец
Держи 15₽ и брысь
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Доктор Верховцев
Я так понял, что теперь на базе НН сделают ремонт и никто не помрёт от короны.
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H1Tretz
Еще один дон-Данон. Все для русских))
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Tiestorzn17
Вот так везде: главное что чинуша, а то что он в новой сфере дуб дубом никого не волнует, лишь бы «правильный» был.
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Destro7451
Ответ kk.abb
Такие люди у нас не имеют отношения ни к чему, кроме блата. Думаешь он по заслугам был в здравоохранении?) У нас везде сидят некомпетентные люди, главное связи и не высовываться.
это про него, в области полный пиз### с больницами и все что с ними связано, а у нас вот, герой, на повышение!
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Mac Miller
Ответ Доктор Верховцев
У вас там кругом Равили и Давиды?
В Нижнем много татар
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Forte Live
Чтоб здоровенькие все были))
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Babusya
Надо же, какая связь. (С)
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Ярик01
При всей неприязни к Равилю Измайлову, считаю, что в НН он отработал хорошо.
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Константин Эсперов
НН первый кандидат на вылет . Хотя закупились футболистами . Та же история была с Химками .
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Мукунку хороший
А чего.? Воровать уметь все))
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Доктор Верховцев
Рукалицо, тащемта.
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Artie Bukko
Ответ Valeriy Komarow
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.(с)
почему беда)? обмен опытом))
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Доктор Верховцев
Ответ Quest
Я из НиНо, Вы не представляете какой это клоун!))
У вас там кругом Равили и Давиды?
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