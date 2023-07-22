Равиль Измайлов покидает пост гендиректора «Пари НН». Его сменит министр здравоохранения Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов займет пост гендиректора «Пари НН».

3 августа заместитель губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области сменит на этой должности Равиля Измайлова, который работал в клубе с 2020 года.

«Приход Мелик-Гусейнова на должность замгубернатора совпал с началом пандемии COVID-19. В результате принятых мер в Нижнем Новгороде была зафиксирована самая низкая смертность от COVID-19 среди городов-миллионников РФ.

Помимо этого в регионе успешно стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется, что до 2025 года капремонт будет выполнен в 714 объектах. В сжатые сроки в Нижнем Новгороде был построен новый корпус больницы №23 на 200 коек.

Под руководством Мелик-Гусейнова был разработан проект капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы, и ремонтные работы уже активно ведутся.

Кроме того, в последние годы Нижегородская область стала одним из лидеров по закупкам машин скорой помощи. Большая работа была проделана и по формированию системы кардиологической помощи», – говорится в сообщении волжан.