Ромеу и его агент доплатили «Жироне» 600 тысяч евро ради трансфера в «Барселону»

Ориоль Ромеу частично оплатил свой трансфер в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник и его агент согласились на снижение зарплаты и комиссионных соответственно ради заключения сделки.

« » хотела получить за футболиста 4,5 млн евро – в эту сумму входят отступные (3,4 млн евро) и компенсация различных выплат, связанных с предыдущим трансфером игрока. При этом « » была согласна только на отступные.

Выплата отступных подразумевала перечисление определенного процента , а также дополнительные нюансы в оформлении сделки (в том числе невозможность рассрочки). Чтобы избежать осложнений, и его представитель фактически доплатили «Жироне» суммарно около 600 тысяч евро – такой вариант ее устроил.