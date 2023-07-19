Ромеу и его агент доплатили «Жироне» 600 тысяч евро ради трансфера в «Барселону»
Ориоль Ромеу частично оплатил свой трансфер в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, полузащитник и его агент согласились на снижение зарплаты и комиссионных соответственно ради заключения сделки.
«Жирона» хотела получить за футболиста 4,5 млн евро – в эту сумму входят отступные (3,4 млн евро) и компенсация различных выплат, связанных с предыдущим трансфером игрока. При этом «Барселона» была согласна только на отступные.
Выплата отступных подразумевала перечисление определенного процента Ла Лиге, а также дополнительные нюансы в оформлении сделки (в том числе невозможность рассрочки). Чтобы избежать осложнений, Ромеу и его представитель фактически доплатили «Жироне» суммарно около 600 тысяч евро – такой вариант ее устроил.
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