Ромеу и его агент доплатили «Жироне» 600 тысяч евро ради трансфера в «Барселону»

Теги Барселона Ла Лига Жирона Ориоль Ромеу агенты деньги Футбол

Ориоль Ромеу частично оплатил свой трансфер в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник и его агент согласились на снижение зарплаты и комиссионных соответственно ради заключения сделки.

«Жирона» хотела получить за футболиста 4,5 млн евро – в эту сумму входят отступные (3,4 млн евро) и компенсация различных выплат, связанных с предыдущим трансфером игрока. При этом «Барселона» была согласна только на отступные.

Выплата отступных подразумевала перечисление определенного процента Ла Лиге, а также дополнительные нюансы в оформлении сделки (в том числе невозможность рассрочки). Чтобы избежать осложнений, Ромеу и его представитель фактически доплатили «Жироне» суммарно около 600 тысяч евро – такой вариант ее устроил.

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10 комментариев

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Bazilic
Красивый поступок
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ljolik888
Молодец - ничего не скажешь.!
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Бардель "ФК Барселона"
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не, фк мем же
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Алексей Ненахов
Вот молодец , а известный «в России буду только за Цска играть» , за 350 тысяч продался
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Клирик
Оказывается бывают нормальные агенты)
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Holy Diver
Стероидный тоже мог бы доплатить ради возвращения в родной клуб, но ему американские деньги важнее.
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Johnny Mnemonik
Реакция Неймара))
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rigobersong
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Выкидыш
кредит походу брать пришлось
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