«Динамо» проиграло 1-й матч при Личке. У клуба серия из 4 домашних поражений в 2+ мяча
«Динамо» продлило серию поражений на своем поле до 4 матчей.
Сегодня клуб уступил «Краснодару» (1:3) в стартовом туре Мир РПЛ. Это была первая игра Марцела Лички во главе московской команды.
В последний раз «Динамо» побеждало дома 15 апреля – «Пари НН» (3:1). С тех пор поражения ему нанесли «Факел» (0:2), «Ахмат» (0:3) и «Локомотив» (2:4).
Следующая игра команды на своей арене пройдет 13 августа – против «Балтики».
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