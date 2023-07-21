«Динамо» проиграло 1-й матч при Личке. У клуба серия из 4 домашних поражений в 2+ мяча

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» продлило серию поражений на своем поле до 4 матчей.

Сегодня клуб уступил «Краснодару» (1:3) в стартовом туре Мир РПЛ. Это была первая игра Марцела Лички во главе московской команды.

В последний раз «Динамо» побеждало дома 15 апреля – «Пари НН» (3:1). С тех пор поражения ему нанесли «Факел» (0:2), «Ахмат» (0:3) и «Локомотив» (2:4).

Следующая игра команды на своей арене пройдет 13 августа – против «Балтики».

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41 комментарий

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CriminalJoint62
Оффтоп. Новая графика РПЛ просто отстой. Выглядит как PES
+17
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riverman1980
В обороне бардак как у Оренбурга, но нет искусственного поля и такого количества аргов.
+12
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Faust Doc
Хорошо взбодрили Шуньку кудесники мяча из Краснодара!
гы гы гы
+14
-3
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Vitamin_B
Антошка, Антошка, лови мячи немножко!
+11
-1
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Максим Русаков
По ощущениям в этом сезоне Динамо будет чуть сложнее бороться за чемпионство
+8
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pav11k
Эластико от Скопинцева неплохое было)

P.s: почему не было карточки Захаряну за фол на Сперцяне и Сперцяну за очевидную игру рукой?
+4
0
+4
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*Василёк*
Ничего страшного не произошло, на данный момент Динамо уступает только Краснодару, с остальными командами очков поровну. 🤣😅😂
+3
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Лурц
Краснодар первые 15 минут волновал и изучал соперника, а потом наказал. Хотя местами своей обороной тоже напрягал. У Динамо неплохая атака, а вот оборона просто ужасная. Мне это напомнило Коаснодар при Шалимове.
+3
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Очки Дани Алвеса
В обороне - просто кошмарно. В атаке неплохо.
+2
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magentrumen
Ответ Faust Doc
Хорошо взбодрили Шуньку кудесники мяча из Краснодара! гы гы гы
Вины Шунина нет в голах
+5
-3
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dreamstep
Д-мо есть Д-мо, даже Гвардиола не поможет.
+3
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Владислав88
С - Стабильность!
+2
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воробей джек
Узнаю старое доброе Динамо. Все будет как всегда и да,конечно гарантированные 4 очка в играх с ЦСКА,куда без этого.
+2
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Frank Mir
Ответ Владислав88
Болел Динамо искренно жалко. За такое болеть - это жёстче, чем за Спартак)))
Ну тех кто на стадион ходит не жаль ни капельки.
+1
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Артём Околович
Ответ magentrumen
Вины Шунина нет в голах
ну с третьим голом на нем половина вины
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magentrumen
Ответ Артём Околович
ну с третьим голом на нем половина вины
Вина Даса и только
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Данко Лазович
Ответ CriminalJoint62
Оффтоп. Новая графика РПЛ просто отстой. Выглядит как PES
крипово с непривычки))
+1
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Владислав88
Болел Динамо искренно жалко. За такое болеть - это жёстче, чем за Спартак)))
+4
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шатанледс 12
Оооооооооо, это юбилей Динамо!
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Роберт ЛеванГОЛьски
Ничего Личного как говорится)
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Матвей Суицидин
Ответ Saint Blond
Талант шунина поражает, человек умудряется пропускать даже когда в него бьют. Если же удар по центру, он отпрыгнет в сторону, так еще и выходы великолепные) Жалко Игоря, который сидит на лавке и думает "как такое вообще возможно пропустить?". Эпоха шунина в динамо, это вылеты в фнл и топ 7 в рпл. Пора бы задуматься руководству и тренеру, что какая то закономерность в этом есть
зато стабильно играет, ниже своего уровня не опускается и выше тоже)))
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Роберт ЛеванГОЛьски
Сколько раз мяч теряли на своей половине
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Direct free kick
Маяковский счётчик должен постоянно обновляться
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Steiner
"В Петровском парке есть маяк.." (с)
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Saint Blond
Талант шунина поражает, человек умудряется пропускать даже когда в него бьют. Если же удар по центру, он отпрыгнет в сторону, так еще и выходы великолепные) Жалко Игоря, который сидит на лавке и думает "как такое вообще возможно пропустить?". Эпоха шунина в динамо, это вылеты в фнл и топ 7 в рпл. Пора бы задуматься руководству и тренеру, что какая то закономерность в этом есть
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