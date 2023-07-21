«Динамо» проиграло 1-й матч при Личке. У клуба серия из 4 домашних поражений в 2+ мяча

«Динамо» продлило серию поражений на своем поле до 4 матчей.

Сегодня клуб уступил « » (1:3) в стартовом туре Мир . Это была первая игра во главе московской команды.

В последний раз « » побеждало дома 15 апреля – «Пари НН» (3:1). С тех пор поражения ему нанесли «Факел» (0:2), «Ахмат» (0:3) и «Локомотив» (2:4).

Следующая игра команды на своей арене пройдет 13 августа – против «Балтики».