Буффон склоняется к завершению карьеры. Экс-вратарю «Ювентуса» 45 лет

Джанлуиджи Буффон, вероятно, провел свой последний сезон.

По сведениям журналиста , 45-летний голкипер все больше настроен завершить карьеру этим летом. Ожидается, что в ближайшие дни он примет окончательное решение касательно своего будущего и объявит об уходе.

Последние два года провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах второй лиги. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Ювентуса» и сборной Италии можно ознакомиться здесь.