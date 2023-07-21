Буффон склоняется к завершению карьеры. Экс-вратарю «Ювентуса» 45 лет

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Джанлуиджи Буффон, вероятно, провел свой последний сезон.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, 45-летний голкипер все больше настроен завершить карьеру этим летом. Ожидается, что в ближайшие дни он примет окончательное решение касательно своего будущего и объявит об уходе.

Последние два года Буффон провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах второй лиги. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Ювентуса» и сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Великий Алонсо
Рановато что-то, молодой совсем, играть и играть
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LifeStream
Ответ Великий Алонсо
Рановато что-то, молодой совсем, играть и играть
Бывает так, что в юном возрасте карьера не задалась и приходится уходить из футбола. Жаль, перспективный кипер был.
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GuruFutbola
Можно в аль насре еще 5 лет постоять
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Gornostaev
Прощай, Буффонище! Ты обессмертил Черданцева...
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Vitamin_B
На самом деле это целая эпоха. Один из лучших за всю историю. Ему бы хороший прощальный матч...
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Гамаль Хайдаров
Легенда, какое поколение ты оставил после себя, Доннаруму, Сиригу, ЧЕРДАНЦЕВА!
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_El Nino_
Странно что не хочет к арабам. По сути уже выполнил все свои миссии.
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dudufufu
В Динамо, вместо Шунина
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noti22
Ответ Direct free kick
Буффон с 2017 не тянет. То что пеший в декабре 2020 не смог ему забить с 10 ударов ничего не значит. После финала ЛЧ в Кардиффе сдал
Это да, у Рона 9 голов в ворота Буффона за карьеру, у арга всего-лишь 2.
Также у Рона 10 голов Нойеру, у пешехода опять-таки 2 гола
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