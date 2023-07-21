Буффон склоняется к завершению карьеры. Экс-вратарю «Ювентуса» 45 лет
Джанлуиджи Буффон, вероятно, провел свой последний сезон.
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, 45-летний голкипер все больше настроен завершить карьеру этим летом. Ожидается, что в ближайшие дни он примет окончательное решение касательно своего будущего и объявит об уходе.
Последние два года Буффон провел в «Парме» и сыграл в 44 матчах второй лиги. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Ювентуса» и сборной Италии можно ознакомиться здесь.
Также у Рона 10 голов Нойеру, у пешехода опять-таки 2 гола