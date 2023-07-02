Буффон не собирается в Саудовскую Аравию и думает о завершении карьеры. 45-летнему вратарю саудовцы предложили 30 млн евро на 2 года
Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру этим летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 45-летний голкипер всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти, несмотря на рассчитанный еще на год контракт с «Пармой». Руководство клуба может предложить ему административную должность, что также способно повлиять на решение голкипера.
Отмечается, что Буффон не собирается уезжать в Саудовскую Аравию – сообщалось, что ему предлагают двухлетний договор на 30 млн евро. Не планирует он и переходить в МЛС.
В Серии B в сезоне-2022/23 вратарь провел 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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