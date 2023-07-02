Буффон не собирается в Саудовскую Аравию и думает о завершении карьеры. 45-летнему вратарю саудовцы предложили 30 млн евро на 2 года

Теги Парма Джанлуиджи Буффон МЛС высшая лига Саудовская Аравия Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 45-летний голкипер всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти, несмотря на рассчитанный еще на год контракт с «Пармой». Руководство клуба может предложить ему административную должность, что также способно повлиять на решение голкипера.

Отмечается, что Буффон не собирается уезжать в Саудовскую Аравию – сообщалось, что ему предлагают двухлетний договор на 30 млн евро. Не планирует он и переходить в МЛС.

В Серии B в сезоне-2022/23 вратарь провел 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Айнур Билалов
Буффон глыба, что называется, имя нарицательное. Жаль, совсем чуть-чуть не хватило до кубка ЛЧ
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noti22
Ответ Игорь Климов
Буффон даже за огромные деньги в свои 45 лет, не хочет переходить в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, так как точно знает, что это задворки футбола.
Это уже новая методичка: Месси отказался от саудовских 183574 триллионов евро ради великой соккер-лиги
+23
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+12
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noti22
Ответ Экспертное мнение
Месси реально отказался от миллиардного предложения в очередной раз опрокинув хейтерков и сделав из них посмешищ. когда они предвкушали этот переход чтобы сказать он такой же как Роналду и повелся на деньги. Что не так? Сколько раз Месси должен деклассировать хейтеров?
Толку от этого отказа, если он по итогу будет играть в мусорной лиге? Вместо пустыни выбрал зону комфорта в испаноязычном Майами - ну герой теперь, что тут скажешь. Почему не на родину уехал, раз деньги не важны?
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ noti22
Толку от этого отказа, если он по итогу будет играть в мусорной лиге? Вместо пустыни выбрал зону комфорта в испаноязычном Майами - ну герой теперь, что тут скажешь. Почему не на родину уехал, раз деньги не важны?
Новость о Буффоне и чемпионате СА, но Месси настолько порвал хейтерков, что они о нем везде вспоминают)
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
ЧМ>5 ЛЧ
- Почему 5?
- Столько пенальти подарили Аргентине
+23
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TheItalian204
Пожалуйста сыграй на следующем ЧМ
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Lazizbek Gulyamov
Конечно не надо. Думать тяжело как человек в 47 лет будет играть футбол
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Вадим Слуцкий
И думает о завершении карьеры после 55 лет.
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Адам Нинуху
Ответ Экспертное мнение
Месси реально отказался от миллиардного предложения в очередной раз опрокинув хейтерков и сделав из них посмешищ. когда они предвкушали этот переход чтобы сказать он такой же как Роналду и повелся на деньги. Что не так? Сколько раз Месси должен деклассировать хейтеров?
месси намного больше будет иметь в штатах снимите уже розовые очки. он подоил по полной барсу срубить бабла в псж и теперь поехал в штаты и там заберёт себе интер майами он уже акционер клуба .
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Игорь Климов
Буффон даже за огромные деньги в свои 45 лет, не хочет переходить в дворовый чемпионат Саудовской Аравии, так как точно знает, что это задворки футбола.
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
- Почему 5? - Столько пенальти подарили Аргентине
Месси классно затащил басрелону в 2006. Своим отсутствием. Игравший вместо него Жюли - гол в 1/2, лучший игрок после Роналдниньо и Маркуса Мерка, в финале Ларссона 2 спасительные голевые. Представь, что было бы сыграй вместо опытного шведа сырой аргентос. Любой Эбуэ сожрал бы его и не потом срыгнул
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Roman Dementiev
Ответ Direct free kick
Какой мусорный бак? Юва просто слаба в Европе. В 2003 чудом вышла из группы с 7 баллами (почти что уровень зенита позднего Спалетти), потом отскочила от слабейшей басрелоны в новом веке, в 1/2 Фигу не забил пенальти, в финале украли чистый гол Милана. В 2015 смешная сетка до 1/2, где только штанга Хамеса спасла Юву от 0:2 в перерыву первой игры. В финале правда Чакыр подгадил, только финала быть не должно было. В 2017 без шансов развалились против Реала. Других шансов на ЛЧ и не было. Зато невыходы из групп и вылеты в 1/8 - сколько угодно
Проорал про 2015, когда Ювентус должен был укатывать по делу второй мадридский с разницей в два или три мяча, но то Погба, то Маркизио, то Тевес (вот тут могу ошибаться, что это был он) чистейшие выходы 1 на 1 не реализовали.
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TheCreator
Ответ noti22
Это уже новая методичка: Месси отказался от саудовских 183574 триллионов евро ради великой соккер-лиги
Просто выбрал место где можно меньше заработать, но в гораздо комфортных условиях, а не в стране запретов и убийств.
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Javelin Himars
Ответ TheCreator
Просто выбрал место где можно меньше заработать, но в гораздо комфортных условиях, а не в стране запретов и убийств.
причём тут Россия?
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