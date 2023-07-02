Джанлуиджи Буффон может завершить карьеру этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 45-летний голкипер всерьез раздумывает над тем, чтобы уйти, несмотря на рассчитанный еще на год контракт с «Пармой». Руководство клуба может предложить ему административную должность, что также способно повлиять на решение голкипера.

Отмечается, что не собирается уезжать в Саудовскую Аравию – сообщалось, что ему предлагают двухлетний договор на 30 млн евро. Не планирует он и переходить в .

В Серии B в сезоне-2022/23 вратарь провел 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.