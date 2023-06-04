Буффон заплакал после вылета «Пармы» в полуфинале плей-офф за выход в Серию А

Теги Парма Кальяри Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон заплакал после вылета «Пармы» в полуфинале плей-офф за выход в Серию А.

«Парма» уступила «Кальяри» в борьбе за выход в финал. Первый матч завершился 3:2 в пользу «Кальяри», во втором матче была нулевая ничья.

45-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, не игравший из-за травмы, но находившийся на стадионе, не сдержал слез, подойдя к фанатам после игры. 

Ожидается, что в ближайшие дни Буффон примет решение о своем будущем. Срок его контракта с «Пармой» истекает в 2024 году.

Экс-вратарь «Ювентуса» провел 18 матчей в Серии B в этом сезоне, 4 из них – на ноль. Его статистика – здесь.

Фото: tuttosport.com

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13 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
жаль, конечно, что не получилось выйти в Серию А, и там сезон провести и спокойно уйти уже. А так, пора наверное заканчивать, хотя, если Буффону самому нравится, и он не мешает, то почему нет, пусть играет.
+10
-1
+9
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PokaNeBatya
самый кринж в этом что в первом матче к перерыву счёт был 2-0 в пользу Пармы , а в воротах был Буффон . Во второй тайме тренер зачем то заменил Буффона на вратаря который пропустил 3 гола.
+9
0
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ DonaldBrashear 2.0
жаль, конечно, что не получилось выйти в Серию А, и там сезон провести и спокойно уйти уже. А так, пора наверное заканчивать, хотя, если Буффону самому нравится, и он не мешает, то почему нет, пусть играет.
ну в Парме точно нет смысла оставаться ещё на год... а так играл же в ПСЖ, может и к саудитам скатается, пока там швыряются деньгами👍
+4
0
+4
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kaka10
"У вас мусорный бак вместо сердца" - прокричал Джиджи сквозь слёзы игрокам Калиари
+11
-8
+3
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Абдул Абакаев
Буффон легендище
+2
0
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ kaka10
"У вас мусорный бак вместо сердца" - прокричал Джиджи сквозь слёзы игрокам Калиари
тот матч ещё надолго в памяти останется... шикарная концовка, жаль судья испортил "сказку"🤬🤬🤬
+3
-1
+2
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buFFon
😥
+1
0
+1
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dreamstep
В следующем году уже 46 лет, годы берут своё. Нужен кипер помоложе в качестве первого, а Джиджи всячески помогать.
+1
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Алексей Тарасюк
Вот это чувак дает!!! Бенджамин Баттон!
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PokaNeBatya
Ответ градус ненависти
То есть, именно вратарь пропустил, а не команда проиграла?
ну это знать не кто не может , будь там Буффон возможно все произошло бы по другому. а так конечно ваш вопрос в совокупности с вашим ником как то звучит совсем негативно
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