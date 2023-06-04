Джанлуиджи Буффон заплакал после вылета «Пармы» в полуфинале плей-офф за выход в Серию А.

« » уступила « » в борьбе за выход в финал. Первый матч завершился 3:2 в пользу «Кальяри», во втором матче была нулевая ничья.

45-летний вратарь «Пармы» , не игравший из-за травмы, но находившийся на стадионе, не сдержал слез, подойдя к фанатам после игры.

Ожидается, что в ближайшие дни Буффон примет решение о своем будущем. Срок его контракта с «Пармой» истекает в 2024 году.

Экс-вратарь «Ювентуса» провел 18 матчей в Серии B в этом сезоне, 4 из них – на ноль. Его статистика – здесь.

Фото: tuttosport.com

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