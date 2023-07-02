Буффону дают 2-летний контракт в Саудовской Аравии на 30 млн евро. 45-летний вратарь «Пармы» думает (Николо Скира)
Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Один из ближневосточных клубов предложил вратарю «Пармы» контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, 45-летний голкипер взял время на размышления.
Соглашение Буффона с «Пармой» из Серии Б рассчитано до июня 2024 года.
Я очень хочу чтобы поехал и играл до 50