Буффону дают 2-летний контракт в Саудовской Аравии на 30 млн евро. 45-летний вратарь «Пармы» думает (Николо Скира)

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Один из ближневосточных клубов предложил вратарю «Пармы» контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 45-летний голкипер взял время на размышления.

Соглашение Буффона с «Пармой» из Серии Б рассчитано до июня 2024 года.