Буффону дают 2-летний контракт в Саудовской Аравии на 30 млн евро. 45-летний вратарь «Пармы» думает (Николо Скира)

Теги Парма Джанлуиджи Буффон возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Один из ближневосточных клубов предложил вратарю «Пармы» контракт до 2025 года с зарплатой в размере 15 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 45-летний голкипер взял время на размышления.

Соглашение Буффона с «Пармой» из Серии Б рассчитано до июня 2024 года.

28 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Такими темпами саудиты скоро Онопко и Бубнова подпишут
+58
-4
+54
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Red_Marlboro_
А что тут думать,ехать надо,где он ещё столько поднимет в свои 45 лет
+32
-1
+31
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Hitgoe Himgob
Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать
+26
-2
+24
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kaka10
Ответ Red_Marlboro_
А что тут думать,ехать надо,где он ещё столько поднимет в свои 45 лет
он думает сможет ли выиграть ЛЧ с саудовской командой
+17
0
+17
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бек саидов
45 летнему вратарю предлагают 30 млн , а этот вратарь думает?
+9
0
+9
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Я Гражданин Мира
Ответ Hitgoe Himgob
Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать
Потому что он действительно заслужил своей любовью к футболу, такие деньги.
Я очень хочу чтобы поехал и играл до 50
+5
0
+5
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Алексей Виноградов
Рановато ему ехать доигрывать, сначала надо Парму вывести в вышку и закрепиться там. ;-)
+4
0
+4
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yskevich
Ответ Hitgoe Himgob
Ну вот Буффону сам бог велел в таком возрасте хорошо заработать
Уже какой раз?)
+4
-1
+3
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Джанлука Нальюка
Ответ Red_Marlboro_
А что тут думать,ехать надо,где он ещё столько поднимет в свои 45 лет
Уж буффон то давно внукам заработал
+2
0
+2
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mbauer
Да хрен ли тут думать
+2
0
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Олег Попов
Черчесов подумал" а чем я хуже?" и стал разминаться, сбежав из ференцвароша
+2
0
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Е.Р.
Думает??? Каким рейсом быстрее до Арабии долететь или сразу чартер заказывать пока не передумали?))
+3
-1
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Jan T
Думаю, Буффон надумает. Ты достоин удачи, Джанлуи́джи.
+1
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Мертвый
Интересно а Мостового какой нибудь клуб там подпишет нет?
+1
0
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RealJon
вот имя за него сейчас заработает, заслужил )))
+1
0
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AurelioDeLaurentis
Ответ kaka10
он думает сможет ли выиграть ЛЧ с саудовской командой
🤣🤣🤣👍👍👍
+1
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AurelioDeLaurentis
Ответ mbauer
Да хрен ли тут думать
😆😆😆
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Andrey Kutashov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Такими темпами саудиты скоро Онопко и Бубнова подпишут
и Мостового ?!)
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Такими темпами саудиты скоро Онопко и Бубнова подпишут
Дасаева забыли
0
0
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Михаил1970
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Такими темпами саудиты скоро Онопко и Бубнова подпишут
Никита Павлович Симонян, тоже в хорошей форме)
+1
-1
0
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NottinghamForest79
нужно ехать
0
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Кирилл Горланов
Может хоть азиатскую лигу чемпионов выиграет)))
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Vavalle
может красиво завершить карьеру в родном клубе с большими красивыми проводами
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