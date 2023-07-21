Грэм Сунесс: «Отпустить Маунта – ошибка «Челси». Он будет становиться только лучше»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Грэм Сунесс Мэйсон Маунт Футбол

Грэм Сунесс раскритиковал решение «Челси» продать Мэйсона Маунта «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, отпустить Маунта – это ошибка, причем независимо от того, ушел он к одному из главных конкурентов или нет.

Мне нравится Мэйсон Маунт, учитывая его возраст, историю в «Челси», где он был с детства, его качества – он будет становиться только лучше», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Sky Bet Fan Hope Survey.

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?

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14 комментариев

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Денис Белозёров
В чем ошибка? как бы это не звучало, но для Челси это хорошая сделка! человек категорически отказался продлевать контракт и ушёл бы через год бесплатно, а так заработали хорошие деньги.
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Bego Yusupov
Ответ Ilya Petrov
интересно посмотреть, как их будут совмещать с Бруно и Эриксоном, а так Маунт безусловно топ, хоть далеко не все матчи с ним смотрел, но в целом произвёл такое впечатление. Он может конечно и ЦПЗ сыграть, но всё таки кому то придётся сесть скорее всего. Хотя сезон длинный и все получат своё время.
Эриксен скорее всего играть не будет вместо него Маунт и Каземиро
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Umitjan Batyrov
Ответ Bego Yusupov
Эриксен скорее всего играть не будет вместо него Маунт и Каземиро
Эриксен на подменку норм, всегда может усилить игру, он и в раздевалке пригодится и может молодняк научить многому
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Ilya Petrov
интересно посмотреть, как их будут совмещать с Бруно и Эриксоном, а так Маунт безусловно топ, хоть далеко не все матчи с ним смотрел, но в целом произвёл такое впечатление. Он может конечно и ЦПЗ сыграть, но всё таки кому то придётся сесть скорее всего. Хотя сезон длинный и все получат своё время.
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Sans Skeleton
Поживём -увидим)))
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The Best
Маунт сам не хотел оставаться,он ясно дал понять что хочет уйти либо этим летом либо через год бесплатно.Его нужно было держать в заложниках что-ли или заставлять с помощью угроз или насилия подписать новый контракт?Хорошо что Челси за него получил деньги,я повторюсь он через год ушёл бы свободным агентом
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Акира_1
Ответ Bunyod Turgunov
Игрок уровня Мэдисона. У него нет никакого потенциала стать как Жерард или Лемпард. В Европе Челси разводили кому не лень но в этот раз Челси разводил второй клуб Манчестера
Кто Челси развел то? У любого клуба, особенно крупного, есть как удачные трансферы, так и провальные.
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Umitjan Batyrov
Ответ ПравдоРуб
В этой сделке выиграли все, Маунтом хотел уйти, Челси заработал неплохо, а МЮ взял хорошего игрока в проблемную зону. Но насколько он хорош покажет только время
Главное, что его очень хотел Тен Хаг
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