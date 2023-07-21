Грэм Сунесс: «Отпустить Маунта – ошибка «Челси». Он будет становиться только лучше»

Грэм Сунесс раскритиковал решение «Челси» продать Мэйсона Маунта «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, отпустить Маунта – это ошибка, причем независимо от того, ушел он к одному из главных конкурентов или нет.

Мне нравится , учитывая его возраст, историю в « », где он был с детства, его качества – он будет становиться только лучше», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Sky Bet Fan Hope Survey.

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?