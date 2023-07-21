Умтити подпишет контракт с «Лиллем». Экс-защитник «Барселоны» уже прошел медосмотр
Самюэль Умтити возвращается в Лигу 1 спустя 7 сезонов после ухода в «Барселону».
Как сообщает RMC Sport, защитник, договорившийся с каталонцами о расторжении контракта, подпишет контракт с «Лиллем».
29-летний футболист уже прибыл во Францию и сегодня прошел медосмотр.
Последний сезон Умтити провел на правах аренды в «Лечче» и принял участие в 25 играх Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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