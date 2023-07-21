Самюэль Умтити возвращается в Лигу 1 спустя 7 сезонов после ухода в «Барселону».

Как сообщает RMC Sport, защитник, договорившийся с каталонцами о расторжении контракта, подпишет контракт с « ».

29-летний футболист уже прибыл во Францию и сегодня прошел медосмотр.

Последний сезон провел на правах аренды в «Лечче» и принял участие в 25 играх Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.