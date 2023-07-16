«Бавария» надеется убедить главу «Тоттенхэма» Леви продать Кейна до конца июля

«Бавария» хочет в ближайшие две недели договориться о трансфере Харри Кейна.

Как передает Bild, руководство мюнхенцев надеется, что президента « » удастся убедить продать форварда до конца июля.

Чемпионы Германии больше не рассчитывают на то, что англичанин присоединится к ним в ходе турне по Азии (с 24 июля по 3 августа).

« » думает, что трансферу поспособствует приобретение защитника «Манчестер Сити» – с ним уже согласовали контракт.

Со статистикой выступлений 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.