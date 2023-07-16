«Бавария» надеется убедить главу «Тоттенхэма» Леви продать Кейна до конца июля

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Кайл Уокер Харри Кейн Футбол

«Бавария» хочет в ближайшие две недели договориться о трансфере Харри Кейна.

Как передает Bild, руководство мюнхенцев надеется, что президента «Тоттенхэма» удастся убедить продать форварда до конца июля.

Чемпионы Германии больше не рассчитывают на то, что англичанин присоединится к ним в ходе турне по Азии (с 24 июля по 3 августа).

«Бавария» думает, что трансферу Кейна поспособствует приобретение защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера – с ним уже согласовали контракт.

Со статистикой выступлений 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ Адепт Суперлиги
Может эти колбасники для убеждения заплатят те деньги, которых Кейн стоит, или весь остаточный бюджетв в неустойку Нагельсманну ушёл?))
И сколько по-твоему стоит 30 летний игрок с годом контракта,который и сам хочет свалить?
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Ваня Кабанов
Ответ Surviving
Хватит придумывать новости.
Придумывать?)
ну это к Bild тогда претензии, а не на спортсу)
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Любезный Коссутий
нужно хотя бы 120 миллионов фунтов, чтобы Леви прервал отпуск, по такому случаю.
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Вячеслав Новиков-Володько
Меньше сотки даже предлагать не стоит, Леви не продаст однозначно
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ljolik888
Бавария решила что теперь без больших денег нет побед в Европе . Правильно давайте все сделаем так что любой игрок будет стоить миллионы евро . Я как болельщик со стажем наоборот давлю за своих - за академию . Лучше пусть в каждом клубе выходят как больше свох воспитанников и тогда будет игра . Футбол устарел и сейчас - только деньги . Нет той истории где лучшие были по игре а не по финансам . Я за Аякс , Бенфику и так далее . Пусть будут на поле пять своих и шесть приглашённых и тогда будет интрига .
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Барберис
Хотелось бы уточнений.
Бавария надеется до конца июля уговорить Леви или до конца июля подписать Кейна?

И до конца июля этого года, или до конца июля следующего?

И последний вопрос.

Где Гуайдо?
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Spartakus1984
Упрямый Леви ни Санчеса не Кейна не хочет продать
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Rudenzik
Проще дьявола будет убедить
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Михо
Думаю в конце августа договорятся за сотку) если в июле то 120, Леви такую цену огласил. Есть ли смысл ради предсезонки платить лишние 20, решать боссам Баварии
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charly_54
Так а что там уговаривать, платите деньги
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SexyCow
Ответ Имя Фамилия
Потому что в конце июля дедлайн по Мбаппе и дальше либо реал, либо ПСЖ переключатся на Кейна. А конкурировать с большими клубами пивоварня по своему статусу просто не сможет, и понимая это пытается зашакалить Кейна побыстрее.
>ПСЖ
>Статус
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