«Бавария» надеется убедить главу «Тоттенхэма» Леви продать Кейна до конца июля
«Бавария» хочет в ближайшие две недели договориться о трансфере Харри Кейна.
Как передает Bild, руководство мюнхенцев надеется, что президента «Тоттенхэма» удастся убедить продать форварда до конца июля.
Чемпионы Германии больше не рассчитывают на то, что англичанин присоединится к ним в ходе турне по Азии (с 24 июля по 3 августа).
«Бавария» думает, что трансферу Кейна поспособствует приобретение защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера – с ним уже согласовали контракт.
Со статистикой выступлений 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
ну это к Bild тогда претензии, а не на спортсу)
Бавария надеется до конца июля уговорить Леви или до конца июля подписать Кейна?
И до конца июля этого года, или до конца июля следующего?
И последний вопрос.
Где Гуайдо?
>Статус
вычеркни лишнее