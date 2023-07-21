Тактаров об РПЛ: «Хочу, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Олег Тактаров Краснодар Пари НН Футбол

Олег Тактаров хочет, чтобы «Зенит» не стал чемпионом России в очередной раз.

– Какое предвкушение от нового сезона РПЛ?

– У меня только одно желание – чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно.

Если «Пари НН» без проблем останется в этом году в РПЛ, и я увижу у команды прогресс, почерк неординарный у команды, то буду посещать игры нижегородцев постоянно.

Хотелось бы, чтобы в Нижнем Новгороде была команда, которая была бы любима всем, это было бы правильно. Потому что поддерживать какие-то другие клубы... Так в мире не делается.

Повторюсь, что хотел бы видеть нового чемпиона. Посмотрим, как ребята справятся с подготовкой и поиском игроков. Не знаю как «Спартак», но ЦСКА показал амбиции в прошлом сезоне, «Локомотив» был неплох.

Также нельзя списывать со счетов южные команды – «Ростов», «Краснодар». Плюс еще «Сочи» появился, непонятная команда, но она вроде играет и что-то показывает, – сказал чемпион UFC-1995.

8 комментариев

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Виктор
Дана команда изо всех сил давить Зенит. Это мы уже проходили.
+10
-3
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Mapku3
Интересная позиция - любой клуб, лишь бы не "Зенит"! Каждый болельщик хочет видеть чемпионом любимую команду! А этому пофиг!
+7
-2
+5
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ZarvuR2020
Это можно указать в резюме и легко попасть в спортивное сми.
+4
0
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ЗЕНИТ65
Ответ Виктор
Дана команда изо всех сил давить Зенит. Это мы уже проходили.
Ну да. Есть такое чувство, что сверху дана команда любыми средствами не допустить очередного чемпионства Зенита. Поэтому все эти интервью, прогнозы недоэкспертов и прочей нечисти.
+6
-2
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Олег Сагайдачный
Стоит кость в горле? Чемпион Краснодар, что ему от этого в жизни изменится?
+3
-2
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ZarvuR2020
Ответ sled
Наглосаксонский заговор(
Да какой заговор, тот визг который доносился из златоглавой в 2007 я никогда не забуду. Да можно вспомнить радость болел Локомотива и Спартака из 2001 года, если не ошибаюсь, что питерские не попали в ЛЧ.
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