Тактаров об РПЛ: «Хочу, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно»

Олег Тактаров хочет, чтобы «Зенит» не стал чемпионом России в очередной раз.

– Какое предвкушение от нового сезона ?

– У меня только одно желание – чтобы « » не стал чемпионом, тогда будет интересно.

Если « » без проблем останется в этом году в РПЛ, и я увижу у команды прогресс, почерк неординарный у команды, то буду посещать игры нижегородцев постоянно.

Хотелось бы, чтобы в Нижнем Новгороде была команда, которая была бы любима всем, это было бы правильно. Потому что поддерживать какие-то другие клубы... Так в мире не делается.

Повторюсь, что хотел бы видеть нового чемпиона. Посмотрим, как ребята справятся с подготовкой и поиском игроков. Не знаю как «Спартак», но показал амбиции в прошлом сезоне, « » был неплох.

Также нельзя списывать со счетов южные команды – «Ростов», «Краснодар». Плюс еще «Сочи» появился, непонятная команда, но она вроде играет и что-то показывает, – сказал чемпион UFC-1995.