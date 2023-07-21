«Эдерсон, Рэмсдейл, Кепа». Агкацев о лучших вратарях АПЛ и их игре ногами

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Краснодар Кепа Аррисабалага Эдерсон Аарон Рэмсдейл Станислав Агкацев Футбол

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей АПЛ.

– Хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе?

– Когда-нибудь хотел бы. Мне с детства нравится английский футбол, все любимые вратари – из Англии. Так что хотел бы там поиграть.

Из голкиперов АПЛ на первом месте точно Эдерсон – это тот уровень игры ногами, к которому остальные будут идти еще несколько лет. На втором - Рэмсдейл, настоящий топ. На ленточке тащит, передачи ногами – сумасшедшие.

И на третьем месте - Кепа. Низом играет шикарно, как только он пришел в «Челси», я начал за него болеть, – сказал Агкацев.

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14 комментариев

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Владимир Туаев
Рэмсдэйл конечно вратарь хороший, но столько косяков именно после игры ногами...
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QWertY
Рамсдейл:
Процент сейвов -69
Точность передач 63%
Точность длинных передач 29%
Ошибка приведшая к удару -4
Ошибка приведшая к голу -2

Де Хеа:
Процент сейвов -70
Точность передач 69%
Точность длинных передач 36%
Ошибка приведшая к удару -1
Ошибка приведшая к голу -2

Англичанин якобы один из лучших, а испанец привозчик))
+10
-4
+6
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Тухель
Видно как человеку нравится АПЛ раз он её не смотрит. Рэмсдейл хороший вратарь, но в лучших вратарях АПЛ его нет. Есть де Хея, Поуп, Мартинес и т.д. И они выглядели в сезоне лучше вратаря Арсенала.
+4
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Милан 757
Кепа ещё и тренер по совместительству 🤭 ...
+4
-1
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futbol Liverpool
Алиссон просто недоумевает.
+4
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Тухель
Да и кстати Лено очень сильный сезон провел и кто лучше Рэмсдейл или Лено по сезону это очень спорно.
+3
0
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Roman
Ответ Zizu Zinedin
По мне Бекер очень хорош в этом аспекте чем все трое
Алисон лучше на ленточке, Эдерсон намного лучше в игре ногами
+3
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+2
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Born is the King
Если Ремсдейл пару раз отдал точный пас на 2,5 метра это не значит,что он хорошо играет ногами
+4
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Доминатор3000
Рамсдэйл тащит когда надо.
Ошибки бывают у всех.
Если бы не он,Арсенал бы порвали на куски на Энфилде и забили бы неприлично много на Этихаде.
Может по статистике он не топ,но я не променял бы его,на другого вратаря АПЛ.
Он молодой,он будет в порядке с опытом.
0
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ML26
Ответ Владимир Туаев
Рэмсдэйл конечно вратарь хороший, но столько косяков именно после игры ногами...
Отсутствие опыта ещё сказывается. Хотя длинные передачи на 40-50 метров почти всегда точно в ноги
+3
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