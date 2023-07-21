«Эдерсон, Рэмсдейл, Кепа». Агкацев о лучших вратарях АПЛ и их игре ногами

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей АПЛ.

– Хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе?

– Когда-нибудь хотел бы. Мне с детства нравится английский футбол, все любимые вратари – из Англии. Так что хотел бы там поиграть.

Из голкиперов на первом месте точно – это тот уровень игры ногами, к которому остальные будут идти еще несколько лет. На втором - , настоящий топ. На ленточке тащит, передачи ногами – сумасшедшие.

И на третьем месте - . Низом играет шикарно, как только он пришел в «Челси», я начал за него болеть, – сказал .