«Эдерсон, Рэмсдейл, Кепа». Агкацев о лучших вратарях АПЛ и их игре ногами
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей АПЛ.
– Хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе?
– Когда-нибудь хотел бы. Мне с детства нравится английский футбол, все любимые вратари – из Англии. Так что хотел бы там поиграть.
Из голкиперов АПЛ на первом месте точно Эдерсон – это тот уровень игры ногами, к которому остальные будут идти еще несколько лет. На втором - Рэмсдейл, настоящий топ. На ленточке тащит, передачи ногами – сумасшедшие.
И на третьем месте - Кепа. Низом играет шикарно, как только он пришел в «Челси», я начал за него болеть, – сказал Агкацев.
Процент сейвов -69
Точность передач 63%
Точность длинных передач 29%
Ошибка приведшая к удару -4
Ошибка приведшая к голу -2
Де Хеа:
Процент сейвов -70
Точность передач 69%
Точность длинных передач 36%
Ошибка приведшая к удару -1
Ошибка приведшая к голу -2
Англичанин якобы один из лучших, а испанец привозчик))
Ошибки бывают у всех.
Если бы не он,Арсенал бы порвали на куски на Энфилде и забили бы неприлично много на Этихаде.
Может по статистике он не топ,но я не променял бы его,на другого вратаря АПЛ.
Он молодой,он будет в порядке с опытом.