«Краснодар» не отпустил Агкацева в «Ростов», опасаясь ухода Сафонова

«Краснодар» не отпустил вратаря Станислава Агкацева в аренду в «Ростов».

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» отказался отдавать молодого голкипера в связи с тем, что основной вратарь Матвей Сафонов мог уйти в «Рому».

Несмотря на то, что трансфер сорвался, вероятность ухода Сафонова все равно сохраняется, так как кубанский клуб не против отпустить голкипера в Европу.

21-летний Агкацев – второй вратарь «Краснодара». На его счету 8 матчей в Мир РПЛ, в которых футболист пропустил 14 голов.