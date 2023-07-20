«Краснодар» не отпустил Агкацева в «Ростов», опасаясь ухода Сафонова

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

«Краснодар» не отпустил вратаря Станислава Агкацева в аренду в «Ростов».

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» отказался отдавать молодого голкипера в связи с тем, что основной вратарь Матвей Сафонов мог уйти в «Рому».

Несмотря на то, что трансфер сорвался, вероятность ухода Сафонова все равно сохраняется, так как кубанский клуб не против отпустить голкипера в Европу.

21-летний Агкацев – второй вратарь «Краснодара». На его счету 8 матчей в Мир РПЛ, в которых футболист пропустил 14 голов.

 

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10 комментариев

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Луис ван Гаал
Заголовок так и просится в раздел "Как не надо писать на русском языке". Неужели так вообще можно?
+17
-1
+16
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Neodim
отпустил отдавать, отдал отпускать, а потом ать-ать-ать...
+3
0
+3
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Анатолий
Ответ Никого_нет
«Кубанский клуб» ? Первый раз такое сочетание вижу , может все таки Краснодарский…
Жабы бросились смотреть когда они Агкатцева купили
+2
0
+2
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Анатолий
Таджики на спортсе уже заголовки пишут!
+1
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Roman Araslanov
Sports, вы нормальные? Кто так вообще пишет?
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Луис ван Гаал
Заголовок так и просится в раздел "Как не надо писать на русском языке". Неужели так вообще можно?
На спортсе можно не просто "всё", а "всё, что душе редактора угодно".
+1
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Никого_нет
«Кубанский клуб» ? Первый раз такое сочетание вижу , может все таки Краснодарский…
Спорить бесполезно. Редакторы спортса, например, искренне уверены, что в Ростове-на-Дону живут не ростовчане, а дончане.
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pav11k
Краснодару он нужен даже с Сафоновым в составе
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