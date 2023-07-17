«Бавария» хочет 32 млн евро и бонусы за Мане. Агенты игрока провели переговоры с саудовцами

Садьо Мане хочет остаться в «Баварии», но в клубе иного мнения на этот счет.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев хочет, чтобы вингер был продан.

При этом чемпионы Германии подняли цену и теперь рассчитывают получить за сенегальца 32 млн евро и бонусы.

Несмотря на то, что 31-летний футболист предпочел бы не уходить в другую команду, его представители все же провели переговоры с клубами из Саудовской Аравии и теперь ожидают дальнейшего развития ситуации.

Мане провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.