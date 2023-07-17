«Бавария» хочет 32 млн евро и бонусы за Мане. Агенты игрока провели переговоры с саудовцами
Садьо Мане хочет остаться в «Баварии», но в клубе иного мнения на этот счет.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хочет, чтобы вингер был продан.
При этом чемпионы Германии подняли цену и теперь рассчитывают получить за сенегальца 32 млн евро и бонусы.
Несмотря на то, что 31-летний футболист предпочел бы не уходить в другую команду, его представители все же провели переговоры с клубами из Саудовской Аравии и теперь ожидают дальнейшего развития ситуации.
Мане провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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