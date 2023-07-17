«Бавария» хочет 32 млн евро и бонусы за Мане. Агенты игрока провели переговоры с саудовцами

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Томас Тухель Садьо Мане агенты деньги Футбол

Садьо Мане хочет остаться в «Баварии», но в клубе иного мнения на этот счет.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хочет, чтобы вингер был продан.

При этом чемпионы Германии подняли цену и теперь рассчитывают получить за сенегальца 32 млн евро и бонусы.

Несмотря на то, что 31-летний футболист предпочел бы не уходить в другую команду, его представители все же провели переговоры с клубами из Саудовской Аравии и теперь ожидают дальнейшего развития ситуации.

Мане провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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6 комментариев

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Геннадий Тимченко
бонусы это как: за победу на ЧМ и за лучшего бомбардира СА❓🤔
+7
-6
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Danik S
Манье сам не хочет СА, ровно также как Лукаку.
+2
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