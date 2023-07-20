«Малком слишком хорош для РПЛ. Его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее». Журавель о хавбеке «Зенита»
Тимур Журавель не считает катастрофой возможный отъезд Малкома из чемпионата России.
Сообщалось, что в трансфере полузащитника «Зенита» заинтересован «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.
«Малком слишком хорош для нашего чемпионата. Мне кажется, его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее.
Семаку выпадает более интересная творческая задача», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Малком стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Это не Малком слишком хорош, это другоие привозят педрош.