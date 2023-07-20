«Малком слишком хорош для РПЛ. Его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее». Журавель о хавбеке «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Тимур Журавель Малком Футбол

Тимур Журавель не считает катастрофой возможный отъезд Малкома из чемпионата России.

Сообщалось, что в трансфере полузащитника «Зенита» заинтересован «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

«Малком слишком хорош для нашего чемпионата. Мне кажется, его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее.

Семаку выпадает более интересная творческая задача», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Малком стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Мир РПЛ, забив 23 гола в 27 матчах. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

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17 комментариев

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Дмитрий9779
Т е паритет достигается ослаблением,а не усилением и работой менеджмента других.Наличие таких игроков как Малком и Промес только повышает уровень чемпионата,отсутствие оных ведёт к уровню ФНЛ.
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KOTOV71
В Чемпионате станет меньше на одного Классного игрока,но будет " интересней". Странная логика.
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Peter Parker
Я думаю, что Журавель слишком хорош для нашего футбола. Хуже не будет, наоборот, станет интереснее.
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charly_54
Ответ KOTOV71
В Чемпионате станет меньше на одного Классного игрока,но будет " интересней". Странная логика.
Птица журавель не умна и не сообразительна
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flash166
Какой бред. Это все равно , что сказать , что Мбапе слишком хорош для чемпионата Франции, без него интереснее станет чемпионат, а еще спонсоров потеряет и телеправа в цене упадут.
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Доктор Верховцев
Что ж вы всё с ног на голову переворачиваете?
Это не Малком слишком хорош, это другоие привозят педрош.
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Этот Райола хочет денег
Типа, Малком имба для нашего чемпа? Ну ну. Уход конечно катастрофой не будет, но уровень чемпионата с каждым таким уходом будет постепенно снижаться, имхо конечно.
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azax
А все помнят как первые года хэйтили Малкома, а теперь слишком хорош!
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Доктор Верховцев
Сперва столичная братия кричала, что купили отстойный хрусталь за кучу денег, теперь он стал «слишком хорош». Определитесь там у себя уже!
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Злодей Спб
Мнение московских комментаторов можно игнорировать. Они глоры московских клубов, которым Зенит мешает гегемонить. Хорошего они не посоветуют :)
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Ttd_vo_mne
На самом деле все очень логично. Был момент в сезоне до травмы Клаудиньо, когда Малкома просто не было видно, а вот Клаудиньо стабильно забивал. Видимо теперь сиять будет именно он. Ему главное набрать форму. Обыграться тоже есть с кем. Очень своевременная сделка.
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Жорег Борщофф
Ответ Новый тренер ФК Спартак
а какой смысл сейчас в этом?? как играть в международных турнирах можно будет так опять завезти малькомов можно
Мне приятно в нашем чемпионате на хороших игроков смотреть, при чём тут международные турниры?
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Злодей Спб
Ответ Peter Parker
Я думаю, что Журавель слишком хорош для нашего футбола. Хуже не будет, наоборот, станет интереснее.
На завод!
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Жорег Борщофф
Ответ Дмитрий9779
Т е паритет достигается ослаблением,а не усилением и работой менеджмента других.Наличие таких игроков как Малком и Промес только повышает уровень чемпионата,отсутствие оных ведёт к уровню ФНЛ.
"Всё отнять и поделить". =)
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Жорег Борщофф
Ответ Доктор Верховцев
Что ж вы всё с ног на голову переворачиваете? Это не Малком слишком хорош, это другоие привозят педрош.
Но Малком, всё же, хорош. Деревяху в сборную Бразилии не позовут.
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