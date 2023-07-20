«Малком слишком хорош для РПЛ. Его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее». Журавель о хавбеке «Зенита»

Тимур Журавель не считает катастрофой возможный отъезд Малкома из чемпионата России.

Сообщалось, что в трансфере полузащитника « » заинтересован «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

« слишком хорош для нашего чемпионата. Мне кажется, его отъезд катастрофой не будет, наоборот, станет интереснее.

выпадает более интересная творческая задача», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Малком стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Мир , забив 23 гола в 27 матчах. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.