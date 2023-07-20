«Реал» продал хавбека Дотора «Сельте» за 3 млн евро. У мадридцев будет приоритетное право выкупа игрока

Игрок «Реала» Карлос Дотор перешел в «Сельту».

Клуб из Виго объявил о подписании 22-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

По информации The Athletic, за этот трансфер мадридский клуб выручил 3 миллиона евро. Также « » получит 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Кроме того, у «сливочных» будет приоритетное право выкупа .

Сумма отступных по контракту хавбека с «Сельтой» составила 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дотор провел 28 матчей за «Кастилью» и забил 11 мячей.

Изображение: https://rccelta.es/