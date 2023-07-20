«Реал» продал хавбека Дотора «Сельте» за 3 млн евро. У мадридцев будет приоритетное право выкупа игрока
Игрок «Реала» Карлос Дотор перешел в «Сельту».
Клуб из Виго объявил о подписании 22-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
По информации The Athletic, за этот трансфер мадридский клуб выручил 3 миллиона евро. Также «Реал» получит 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Кроме того, у «сливочных» будет приоритетное право выкупа Дотора.
Сумма отступных по контракту хавбека с «Сельтой» составила 50 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Дотор провел 28 матчей за «Кастилью» и забил 11 мячей.
Изображение: https://rccelta.es/
Даже не припомню, когда эта схема образовалась, уж очень много кого Реал так продавал из академии.
Я прекрасно знаю таких, как он. Они во-первых: питаются негативом, то есть любой, хоть даже самый оскорбительный ответ, для них - блаженство, но во-вторых: они ждут такие ответы именно от популярных на этом ресурсе пользователей (например как ты, Corazon, Za Rma и дальше по списку), остальные их мало волнуют.
Именно тот факт, что очень часто топовые комментарии на ветках состоят в большинстве своем из ответов на их комментарии, так нравится им (и ровно настолько же это и отвратно лично мне).
И пока вы все обращаете на них внимание, они еще больше будут высовываться и пытаться кого-то задеть. Понимаю, звучит как претензия, но уж прости, так я вижу ситуацию. Других слов мне не найти..
На этом сайте может о них и пишут мало, но это ни на секунду не показатель!