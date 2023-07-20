«Реал» продал хавбека Дотора «Сельте» за 3 млн евро. У мадридцев будет приоритетное право выкупа игрока

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига трансферы Реал Мадрид Кастилья Карлос Дотор Футбол

Игрок «Реала» Карлос Дотор перешел в «Сельту».

Клуб из Виго объявил о подписании 22-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. 

По информации The Athletic, за этот трансфер мадридский клуб выручил 3 миллиона евро. Также «Реал» получит 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Кроме того, у «сливочных» будет приоритетное право выкупа Дотора

Сумма отступных по контракту хавбека с «Сельтой» составила 50 миллионов евро. 

В сезоне-2022/23 Дотор провел 28 матчей за «Кастилью» и забил 11 мячей. 

Изображение: https://rccelta.es/

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15 комментариев

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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Судьба каждого футболиста самой бездарной академии Испании)
Как академия может быть самой бездарной, если в лигах топ-5 больше всего играет выпускников этой академии?
+17
-2
+15
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Как академия может быть самой бездарной, если в лигах топ-5 больше всего играет выпускников этой академии?
Перестань спорить с этим провокатором, у него свой мир восприятия, будь выше этого :)
+10
-1
+9
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corazón blanco
Добротный игрок, надеюсь у него получится закрепиться в стартовом составе Сельты, удачи Карлосу!
+10
-3
+7
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Harut Hovsepyan
Ответ Алексей Гусев
охренеть, еще и 50% цены сохранили)))
Классическая схема Реала для продажи воспитанника. Так был продан Фран Гарсия, такая же схема использовалась и с продажей Кубо, например.

Даже не припомню, когда эта схема образовалась, уж очень много кого Реал так продавал из академии.
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xDe xDe
Правильно. Пусть Дотор развивается дальше.
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Алексей Гусев
охренеть, еще и 50% цены сохранили)))
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vova88
Я как болельщик Мадрида, надеюсь собирают деньги на Мбаппе. Очень он нужен нам. Это будет бомба!!!
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Harut Hovsepyan
Ответ JENNINGS
Перестань спорить с этим провокатором, у него свой мир восприятия, будь выше этого :)
Кстати, я не воспринимаю это как шутку ...

Я прекрасно знаю таких, как он. Они во-первых: питаются негативом, то есть любой, хоть даже самый оскорбительный ответ, для них - блаженство, но во-вторых: они ждут такие ответы именно от популярных на этом ресурсе пользователей (например как ты, Corazon, Za Rma и дальше по списку), остальные их мало волнуют.

Именно тот факт, что очень часто топовые комментарии на ветках состоят в большинстве своем из ответов на их комментарии, так нравится им (и ровно настолько же это и отвратно лично мне).

И пока вы все обращаете на них внимание, они еще больше будут высовываться и пытаться кого-то задеть. Понимаю, звучит как претензия, но уж прости, так я вижу ситуацию. Других слов мне не найти..
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JENNINGS
Ответ Harut Hovsepyan
Кстати, я не воспринимаю это как шутку ... Я прекрасно знаю таких, как он. Они во-первых: питаются негативом, то есть любой, хоть даже самый оскорбительный ответ, для них - блаженство, но во-вторых: они ждут такие ответы именно от популярных на этом ресурсе пользователей (например как ты, Corazon, Za Rma и дальше по списку), остальные их мало волнуют. Именно тот факт, что очень часто топовые комментарии на ветках состоят в большинстве своем из ответов на их комментарии, так нравится им (и ровно настолько же это и отвратно лично мне). И пока вы все обращаете на них внимание, они еще больше будут высовываться и пытаться кого-то задеть. Понимаю, звучит как претензия, но уж прости, так я вижу ситуацию. Других слов мне не найти..
Какой ответ он от меня ждёт, он меня в ЧС кинул (к счастью) :)
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Harut Hovsepyan
Ответ JENNINGS
Какой ответ он от меня ждёт, он меня в ЧС кинул (к счастью) :)
Может еще не разобрался, как это работает, подожди еще полгода, вдруг догонит)
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Алексей Гусев
Ответ Harut Hovsepyan
Классическая схема Реала для продажи воспитанника. Так был продан Фран Гарсия, такая же схема использовалась и с продажей Кубо, например. Даже не припомню, когда эта схема образовалась, уж очень много кого Реал так продавал из академии.
с Кубо который воспитанник Барсы? Не ну функция обратного и 50%перепродажи это слишком для ноунейма.
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Harut Hovsepyan
Ответ Алексей Гусев
с Кубо который воспитанник Барсы? Не ну функция обратного и 50%перепродажи это слишком для ноунейма.
Кто ноунейм? Кубо, который уже сейчас один из самых известных футболистов своего континента? Или Дотор, который вместе с другими его сокомандниками феерил в прошлом сезоне в Кастилье и теперь вся Испания гонится за ними?

На этом сайте может о них и пишут мало, но это ни на секунду не показатель!
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