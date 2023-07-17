Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Сын Зинедина Зидана продлит контракт с «Реалом».

По данным The Athletic, соглашение с 21-летним полузащитником, выступающим за «Кастилью», будет продлено до июня 2024 года.

Сообщается, что на решение о продлении контракта повлиял возможный уход Серхио Аррибаса и Карлоса Дотора. Переговоры о продлении соглашения начались в апреле.

В прошлом сезоне Тео провел 31 матч и забил 1 гол.

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