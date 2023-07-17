Сын Зидана Тео продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Реал Мадрид Кастилья Тео Зидан Карлос Дотор Серхио Аррибас Футбол

Сын Зинедина Зидана продлит контракт с «Реалом».

По данным The Athletic, соглашение с 21-летним полузащитником, выступающим за «Кастилью», будет продлено до июня 2024 года.

Сообщается, что на решение о продлении контракта Тео Зидана повлиял возможный уход Серхио Аррибаса и Карлоса Дотора. Переговоры о продлении соглашения начались в апреле.

В прошлом сезоне Тео провел 31 матч и забил 1 гол.

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7 комментариев

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ASH11
Ответ Давид 2023
а он вообще будет играть,за первую команду?
Да кто же может сказать сейчас? Очевидно, что из Кастильи попасть напрямую в главную команду очень сложно. Тут либо аренда, либо продажа, а там дальше как себя проявишь.
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Давид 2023
а он вообще будет играть,за первую команду?
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Не уверен!!
Единственный шанс вернуть Зизу обратно, так что все понятно
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Дмитрий Крутенко
Как бы в 21 год пора переходить в нормальную команду и начинать развиваться в большом футболе, а не с молодежкой тусить до 25.
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Stanislav Vlasov
Ответ rigobersong
Тео Аджоев:)
Мать моя женщина!
Какие люди!!!
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