«Реал» разгромил «Барсу» (3:0) в плей-офф 3-го дивизиона. Команда Рауля забила на 95-й с пенальти и вышла в финал
Молодежная команда «Реала» разгромила «Барселону» в полуфинале плей-офф 3-го дивизиона.
«Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля на своем поле крупно выиграл у «Барселоны Б» (3:0), возглавляемой Рафаэлем Маркесом, после поражения на выезде в первой игре (2:4).
Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил полузащитник Серхио Аррибас. Также забили Карлос Дотор и Икер Браво.
Таким образом, молодежная команда «Реала» вышла в финал плей-офф 3-го по значимости испанского дивизиона, где сыграет с «Эльденсе», прошедшим «Сельту Б» (4:3 по сумме двух матчей).
- Дата проведения
- 11 июня, 21.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
Видимо тут видится настоящее днк Барселоны-бесхарактерность
Аррибас в самый уголок положил пенку - в лучших традициях пенальтистов (хотя рискованно было)👍
Что с лицом?