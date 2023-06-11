«Реал» разгромил «Барсу» (3:0) в плей-офф 3-го дивизиона. Команда Рауля забила на 95-й с пенальти и вышла в финал

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Молодежная команда «Реала» разгромила «Барселону» в полуфинале плей-офф 3-го дивизиона.

«Реал Мадрид Кастилья» под руководством Рауля на своем поле крупно выиграл у «Барселоны Б» (3:0), возглавляемой Рафаэлем Маркесом, после поражения на выезде в первой игре (2:4).

Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил полузащитник Серхио Аррибас. Также забили Карлос Дотор и Икер Браво.

Таким образом, молодежная команда «Реала» вышла в финал плей-офф 3-го по значимости испанского дивизиона, где сыграет с «Эльденсе», прошедшим «Сельту Б» (4:3 по сумме двух матчей).

Реал Мадрид Б – Барселона Б 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
11 июня, 21.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 21 Дотор, 2:0 – 78 Браво, 3:0 – 90, пенальти Аррибас.

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34 комментария

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Этот Райола хочет денег
Вот так, с детства, вырабатывается днк победителей
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kosterin_777
Ответ Фёдор Кузнецов
Для полноценности, первый матч закончился 4:2 в пользу Барселоны, т. е. Реалу нужна была победа с разницей 3+ мяча
Достаточно было 2-0, Реал бы прошёл, так как в чемпионате выше финишировал
+9
0
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fan brightona
А как же днк Барселоны унижать мадрид,про которое писали в прошлых постах)))
Видимо тут видится настоящее днк Барселоны-бесхарактерность
+12
-5
+7
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HI MARS
Вынесли и каталонцев,и ограждение с фанатами)
+7
-3
+4
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Фёдор Кузнецов
Для полноценности, первый матч закончился 4:2 в пользу Барселоны, т. е. Реалу нужна была победа с разницей 3+ мяча
+9
-6
+3
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Mr. Galacticos
молодцы - не стали переводить в дополнительное,а дожали в основное👏👏👏
Аррибас в самый уголок положил пенку - в лучших традициях пенальтистов (хотя рискованно было)👍
+3
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Ашот Растовщик
Ответ Ман Сити
Молодежка, гол забил 22 летний игрок. Холанду 22 года
ну так они обыграли таких же 22 летних парней, что не так то?
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БЕКБЕРГАН
Ответ Фёдор Кузнецов
Чистый, игрок Барселоны выбил мяч рукой во время углового
Значит не чистый игрокам Барселоны разрешено играть рукой в мяч у своих ворот. Негрейро разрешает.
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M93
Ответ Buharoid
А пенальти на последней минуте был чистый или классический мадридский?
Не бомби, пенальти чистый. Классические у вашего ФК Негрейра.
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Tristan...
Сколько таких носителей днк в основе Реала?
Карва, Начо, Васкес, Фран
+2
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HI MARS
Ответ Халид Бин Валид
Ну хоть в чем-то Реал выигрывает у Барсы!
Самый нелепый коммент дня,учитывая что в последнем класико Реал разгромил каталонцев 4:0)
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breeze1989
Ответ fan brightona
А как же днк Барселоны унижать мадрид,про которое писали в прошлых постах))) Видимо тут видится настоящее днк Барселоны-бесхарактерность
последнее от ДНК победителей ушло в этом году с Бускетсом и Альбой
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JENNINGS
Где ГириФутбола, который после 1 матча вонял тут, мол, Ла Масия лучшая школа в мире, короли во всём и т.д?!
Что с лицом?
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Ашот Растовщик
молодые, а камбэкнули по взрослому
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белошип
Громить полосатые кабинеты-мадридская традиция)
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Фёдор Кузнецов
Нам тут рассказывали что Ла Масия лучшая академия, а тут вот как вышло
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GuruFutbola
Главный трофей мчк в сезоне 🤣🤣🤣🤣
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jandarmia
деклассировали, смотрел в Ютубе, онлайн был под 70к)
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0:4 на спотифай камп ноу
Год разгромов бчк
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Фёдор Кузнецов
Ответ kosterin_777
Достаточно было 2-0, Реал бы прошёл, так как в чемпионате выше финишировал
В другом матче играли доп время
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M93
Ответ Фёдор Кузнецов
Для полноценности, первый матч закончился 4:2 в пользу Барселоны, т. е. Реалу нужна была победа с разницей 3+ мяча
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Фёдор Кузнецов
Ответ M93
Комментарий удален модератором
По реакции игроков подумал что нужно было 3 гола
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Фёдор Кузнецов
Ответ Buharoid
А пенальти на последней минуте был чистый или классический мадридский?
Чистый, игрок Барселоны выбил мяч рукой во время углового
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Victor Victor
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Victor Victor
Комментарий удален пользователем
🤣
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