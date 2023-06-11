«Реал» разгромил «Барсу» (3:0) в плей-офф 3-го дивизиона. Команда Рауля забила на 95-й с пенальти и вышла в финал

Молодежная команда «Реала» разгромила «Барселону» в полуфинале плей-офф 3-го дивизиона.

« » под руководством на своем поле крупно выиграл у « » (3:0), возглавляемой , после поражения на выезде в первой игре (2:4).

Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил полузащитник . Также забили Карлос Дотор и Икер Браво.

Таким образом, молодежная команда «Реала» вышла в финал плей-офф 3-го по значимости испанского дивизиона, где сыграет с « », прошедшим « » (4:3 по сумме двух матчей).