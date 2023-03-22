20-летний хавбек «Сельты» Вейга хочет в «Реал». Два клуба АПЛ готовы заплатить 40 млн евро отступных

Хавбек «Сельты» по-прежнему интересен «Реалу» и не прочь перейти в мадридский клуб.

При этом отступные за 20-летнего испанца в размере 40 млн евро готовы заплатить лишь два клуба .

«Реал», в свою очередь, предпочел бы сбить цену, включив в сделку одного из игроков. Им может стать 20-летний защитник «Реала Б» .

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