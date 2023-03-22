20-летний хавбек «Сельты» Вейга хочет в «Реал». Два клуба АПЛ готовы заплатить 40 млн евро отступных

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Сельта Ла Лига возможные трансферы Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Габриэль Вейга Рафа Марин Футбол

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга по-прежнему интересен «Реалу» и не прочь перейти в мадридский клуб.

При этом отступные за 20-летнего испанца в размере 40 млн евро готовы заплатить лишь два клуба АПЛ.

«Реал», в свою очередь, предпочел бы сбить цену, включив в сделку одного из игроков. Им может стать 20-летний защитник «Реала Б» Рафа Марин.

Статистика Вейги – здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Вейгу будут брать, если не продлят Себальоса.. Либо если Модрич и Кроос оба уйдут.
Но при таком раскладе к Вейге ещё и Джуда плюсовать придётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Бедные гранды Ла Лиги
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
скоро будут новости про 10 летних за 100млн
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий