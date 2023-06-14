Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Мы должны претендовать только на самые высокие места»
Станислав Агкацев считает, что «Краснодар» должен претендовать на самые высокие места в Мир РПЛ.
— Как изменился «Краснодар» после зимнего прихода Ивича на пост главного тренера?
— Разумеется, у нас с каждым матчем улучшается игра. Но нам еще есть куда идти. Сейчас мы дошли до решающего матча в Кубке России — это хороший путь. Во многом это заслуга нового главного тренера. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Суперфинале.
— В чемпионате России на что можете претендовать?
— Я уверен, что мы должны претендовать только на самые высокие места.
— Понравился формат Кубка России в прошедшем сезоне с огромным количеством матчей?
— Мне нравится. Больше матчей — это хорошо.
— По «Краснодару» такой график сильно бьет, учитывая то, что с вашими постоянными поездками на поездах нагрузка еще больше, чем весной прошлого года, когда вы просто раз в неделю в чемпионате играли?
— Ну да. Это, конечно, минус, что помимо перелетов есть еще и длинные переезды. Немного неудобно, но ничего с этим не поделаешь. Приходится подстраиваться, – сказал вратарь «Краснодара».
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