Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Мы должны претендовать только на самые высокие места»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев считает, что «Краснодар» должен претендовать на самые высокие места в Мир РПЛ.

— Как изменился «Краснодар» после зимнего прихода Ивича на пост главного тренера?

— Разумеется, у нас с каждым матчем улучшается игра. Но нам еще есть куда идти. Сейчас мы дошли до решающего матча в Кубке России — это хороший путь. Во многом это заслуга нового главного тренера. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Суперфинале.

— В чемпионате России на что можете претендовать?

— Я уверен, что мы должны претендовать только на самые высокие места.

— Понравился формат Кубка России в прошедшем сезоне с огромным количеством матчей?

— Мне нравится. Больше матчей — это хорошо.

— По «Краснодару» такой график сильно бьет, учитывая то, что с вашими постоянными поездками на поездах нагрузка еще больше, чем весной прошлого года, когда вы просто раз в неделю в чемпионате играли?

— Ну да. Это, конечно, минус, что помимо перелетов есть еще и длинные переезды. Немного неудобно, но ничего с этим не поделаешь. Приходится подстраиваться, – сказал вратарь «Краснодара».

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