Стрельба произошла рядом с отелем сборной Норвегии перед стартом женского ЧМ, два человека погибли. Первые матчи начались с минуты молчания, турнир пройдет по плану

Два человека погибли в результате стрельбы в Окленде в день открытия женского ЧМ-2023.

Инцидент произошел утром 20 июля в центре Окленда, где вечером того же дня должен был пройти матч-открытие женского чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Норвегии. Злоумышленник ворвался на стройплощадку с ружьем и открыл стрельбу. В результате происшествия погибло два человека, не считая самого преступника, который также скончался. Еще шестеро, включая сотрудников полиции, были ранены.

Отмечается, что происшествие произошло «в нескольких метрах» от фан-зоны ЧМ, которая должна была открыться сегодня. Кроме того, неподалеку от места стрельбы находится отель, в котором остановилась сборная Норвегии.

Преступником оказался 24-летний Мату Танги Матуа Рейд. Сообщается, что у него не было права на владение оружием из-за проблем с психическим здоровьем. На него был наложен домашний арест, однако он имел право работать на стройке.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что инцидент не рассматривается как теракт, и женский ЧМ в Австралии и Новой Зеландии пройдет в соответствии с планом. Политических или идеологических мотивов инцидента выявить не удалось, и угрозу удалось нейтрализовать. Мэр Окленда Уэйн Браун также подтвердил, что стрельба в центре города не связана с проведением турнира.

Сообщается, что члены делегации ФИФА и спортсменки находятся в безопасности. выразила соболезнования в связи с инцидентом и пообещала оказать любую поддержку командам-участницам, находящимся в непосредственной близости от случившегося. Также вблизи стадиона «Иден Парк», где прошел матч открытия ЧМ, были усилены меры безопасности, а запланированное открытие фан-зоны перенесли на завтра.

Матч-открытие Новой Зеландией и Норвегией (1:0) начался с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы. Также минута молчания состоялась перед матчем команд Австралии и Ирландии в Сиднее.