Стрельба произошла рядом с отелем сборной Норвегии перед стартом женского ЧМ, два человека погибли. Первые матчи начались с минуты молчания, турнир пройдет по плану

Теги женский футбол ФИФА происшествия сборная Норвегии жен сборная Новой Зеландии жен чемпионат мира среди девушек сборная Ирландии жен сборная Австралии жен Футбол

Два человека погибли в результате стрельбы в Окленде в день открытия женского ЧМ-2023.

Инцидент произошел утром 20 июля в центре Окленда, где вечером того же дня должен был пройти матч-открытие женского чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Норвегии. Злоумышленник ворвался на стройплощадку с ружьем и открыл стрельбу. В результате происшествия погибло два человека, не считая самого преступника, который также скончался. Еще шестеро, включая сотрудников полиции, были ранены.

Отмечается, что происшествие произошло «в нескольких метрах» от фан-зоны ЧМ, которая должна была открыться сегодня. Кроме того, неподалеку от места стрельбы находится отель, в котором остановилась сборная Норвегии.

Преступником оказался 24-летний Мату Танги Матуа Рейд. Сообщается, что у него не было права на владение оружием из-за проблем с психическим здоровьем. На него был наложен домашний арест, однако он имел право работать на стройке.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что инцидент не рассматривается как теракт, и женский ЧМ в Австралии и Новой Зеландии пройдет в соответствии с планом. Политических или идеологических мотивов инцидента выявить не удалось, и угрозу удалось нейтрализовать. Мэр Окленда Уэйн Браун также подтвердил, что стрельба в центре города не связана с проведением турнира.

Сообщается, что члены делегации ФИФА и спортсменки находятся в безопасности. ФИФА выразила соболезнования в связи с инцидентом и пообещала оказать любую поддержку командам-участницам, находящимся в непосредственной близости от случившегося. Также вблизи стадиона «Иден Парк», где прошел матч открытия ЧМ, были усилены меры безопасности, а запланированное открытие фан-зоны перенесли на завтра. 

Матч-открытие Новой Зеландией и Норвегией (1:0) начался с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы. Также минута молчания состоялась перед матчем команд Австралии и Ирландии в Сиднее.

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8 комментариев

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Мик Нич
А, так это в новозеландском Окленде. А я еще подумал, кто додумался проводить международный турнир в городе, уровень преступности в котором в 4 раза выше среднего по сша.
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Dexter Morgan
Ответ Луизао фром мексика
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Мне жалко любого человека из любой страны. Просто европейские элиты сейчас заняты не своими странами, вот и результат.
+4
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Dexter Morgan
Ответ Бронислав Каминский
Новая Зеландия Запад... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ну Украина и Тайвань тоже не Запад, а политика прозападная. Я географию и без тебя знаю.
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Луизао фром мексика
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Dexter Morgan
Если бы заботились о своей стране, то ничего бы такого не было. А то лезут в чужие дела. А о безопасности внутри своей страны не заботятся. Запад деградирует.
Технически они юго-восток))) а ваще вниз головой ходят)))
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Dexter Morgan
Ответ Анатолий Дегтярёв
Технически они юго-восток))) а ваще вниз головой ходят)))
Я не про географию. А про западные элиты.
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