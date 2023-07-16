Женская сборная Ирландии отказалась доигрывать матч с Колумбией из-за «чрезмерной жесткости». Соперницы их раскритиковали: «Пусть жрут дерьмо»

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Женская сборная Ирландии отказалась доигрывать матч с Колумбией из-за жесткости соперниц.

Матч проходил в пятницу в австралийском Брисбене в рамках подготовки к женскому чемпионату мира, стартующему 20 июля. Игра была остановлена спустя 20 минут после ее начала. Футбольная ассоциация Ирландии объяснила это «чрезмерной жесткостью» соперниц.

Как сообщает The Guardian, ирландки покинули поле после того, как полузащитница Дениз О’Салливан получила повреждение после грубого фола. По словам главного тренера команды Веры Паув, футболистка была доставлена в больницу. О’Салливан удалось избежать серьезных травм, однако существует вероятность, что полузащитница пропустит чемпионат мира.

«Первые 48 часов наиболее важны при повреждении мягких тканей. [Удар пришелся] выше ее лодыжки – это хорошо. Ее сбили с ног. У нас есть хорошие шансы, пока еще слишком рано говорить. Мы думали, что все кончено.

Были и другие моменты, например, Руеша [Литтлджон] получила сильный удар и могла травмироваться. Она продолжила игру через несколько минут, а две минуты спустя Дениз [О’Салливан] столкнулась с серьезным испытанием, и это выходило за рамки правил игры. Ей было ужасно больно.

Игроки, [впервые] с тех пор, как я их тренирую, испугались за свое здоровье», – сказала Паув.

Футболистка сборной Колумбии Даниэла Каракас выступила с резкой критикой решения сборной Ирландии не продолжать матч.

«Они просто девчонки – один маленький фол, и они начали жаловаться. Они обсуждали между собой, продолжать игру или нет, так что мы не собирались торчать здесь и ждать их. Честно, пусть жрут дерьмо», – сказала Каракас.

Федерация футбола Колумбии выступила с заявлением, в котором выразила уверенность, что спортсменки действовали в рамках правил игры.

«Несмотря на то, что все процессы и тренировки наших команд строятся в рамках правил, здоровой конкуренции и честной игры, мы уважаем решение соперника», – говорится в заявлении организации.

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45 комментариев

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Simplicissimus
В одном из пабов Дублина некто Р. Кин поперхнулся светлым
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Опа, Митяй
Ответ Кашшай Чакырович
В латинской Америке все играют жёстко ,это вам не европейский балет )))
Все так. Только часто про сам футбол забывают
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fatei4
Ну, перед чемпионатом мира сломать пол состава в товарняке не самый хороший расклад. Так что учитывая контекст, может и не самое глупое решение
+17
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Burel
Колумбийки небось жопастые
+14
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Григорий Гашников
как женщины друг друга бьют, мужчинам и не снилось, если честно
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Shadow1882
Ну женский футбол действительно очень жестокий. Так что либо ирландки совсем уж нюни, либо колумбийки грань перешли. Придётся смотреть!
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Tiestorzn17
Повели себя как девки
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Михо
Хорошая критика, главное конструктивная
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Фут.Боль
Расплакались как девочки прямо
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llolishe
Колумбия Пикчерз не представляет
Как колумбийские девчули жестоко в футбол играют
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Кашшай Чакырович
В латинской Америке все играют жёстко ,это вам не европейский балет )))
+9
-6
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Savardus
- Жри дер.мо!
- Почему ты меня оскорбляешь?
- Это не оскорбления, это критика
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Антон Ивонов
Одно из главных ругательств на пиратских переводах с гнусавым голосом в видеосалонах советского периода
"Иди ешь дeрьмо, *удак..."
(с)
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BoGaL
Единственное что бы я взял из женского футбола в мужской это их безбашенность, фолы в женском футболе в лучших традициях чемпионата Англии 80-х
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#SharkTeam
Ответ Игорь Климов
Да, вообще не понятные претензии от ирландок, там арбит решает о степени жёсткости, если он матч не остановил, то значит жёсткость была допустимой.
Матч то неофициальный. Хотят играют хотят нет. Это тренировка, где травмы не нужны
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Миланбот
Ответ BoGaL
Единственное что бы я взял из женского футбола в мужской это их безбашенность, фолы в женском футболе в лучших традициях чемпионата Англии 80-х
Не понимаю такого восхищения от чрезмерно жёсткой игры. Ладно взять пример в виде отсутствия симуляций, но когда футболисты(ки) не умеют нормально отбирать мяч и пинаются по ногам - это уже не футбол, а какая-то помойка. Как так могут играть профессиональные футболисты, если даже у нас во дворе и в простых непрофессиональных секциях понимали, что тот, кто пинается по ногам, не умеет отбирать мяч и ему нечего делать в футболе
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#SharkTeam
Ответ Артемий Ковынев
Какое же количество неадекватов в комментах, если бы в вашей команде во время предсезонной товарки сломали двух ключевых игроков, вы бы хотели, чтобы матч и дальше продолжался?
Я б посмотрел на комменты начни так напинывать сборной Аргентины перед турниром с кем там они играли перед ЧМ. Ямайка, ОАЭ, Гондурас
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dmitry.tchidakin
Ответ Simplicissimus
В одном из пабов Дублина некто Р. Кин поперхнулся светлым
Рой Кин в Манчестере живёт
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EKSPERT
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#SharkTeam
Ответ EKSPERT
Комментарий удален модератором
А в чем ржака? Матч неофициальный. Если у твоей команды на предсезонке из-за неадекватов травмы посыпятся что скажешь?
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Мукунку хороший
Ответ savik-A.M.
много букв , лень читать , говно хоть сожрали ?)))
Доедают))
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Мукунку хороший
..это полезно)))
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Tun
«Они просто девочки» - ну да
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Andrey Yaroslavtsev
А судьи кто?
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ОЛЛС1911
Колумбиек не мешало бы проверить, что у них в трусах.
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