Женская сборная Ирландии отказалась доигрывать матч с Колумбией из-за «чрезмерной жесткости». Соперницы их раскритиковали: «Пусть жрут дерьмо»

Женская сборная Ирландии отказалась доигрывать матч с Колумбией из-за жесткости соперниц.

Матч проходил в пятницу в австралийском Брисбене в рамках подготовки к женскому чемпионату мира, стартующему 20 июля. Игра была остановлена спустя 20 минут после ее начала. Футбольная ассоциация Ирландии объяснила это «чрезмерной жесткостью» соперниц.

Как сообщает The Guardian, ирландки покинули поле после того, как полузащитница Дениз О’Салливан получила повреждение после грубого фола. По словам главного тренера команды Веры Паув, футболистка была доставлена в больницу. О’Салливан удалось избежать серьезных травм, однако существует вероятность, что полузащитница пропустит чемпионат мира.

«Первые 48 часов наиболее важны при повреждении мягких тканей. [Удар пришелся] выше ее лодыжки – это хорошо. Ее сбили с ног. У нас есть хорошие шансы, пока еще слишком рано говорить. Мы думали, что все кончено.

Были и другие моменты, например, Руеша [Литтлджон] получила сильный удар и могла травмироваться. Она продолжила игру через несколько минут, а две минуты спустя Дениз [О’Салливан] столкнулась с серьезным испытанием, и это выходило за рамки правил игры. Ей было ужасно больно.

Игроки, [впервые] с тех пор, как я их тренирую, испугались за свое здоровье», – сказала Паув.

Футболистка сборной Колумбии Даниэла Каракас выступила с резкой критикой решения сборной Ирландии не продолжать матч.

«Они просто девчонки – один маленький фол, и они начали жаловаться. Они обсуждали между собой, продолжать игру или нет, так что мы не собирались торчать здесь и ждать их. Честно, пусть жрут дерьмо», – сказала Каракас.

Федерация футбола Колумбии выступила с заявлением, в котором выразила уверенность, что спортсменки действовали в рамках правил игры.

«Несмотря на то, что все процессы и тренировки наших команд строятся в рамках правил, здоровой конкуренции и честной игры, мы уважаем решение соперника», – говорится в заявлении организации.