«Ньюкасл» и «Лестер» за 38 млн фунтов согласовали трансфер Барнса

Харви Барнс скоро присоединится к «Ньюкаслу».

Как утверждает The Athletic, «сороки» договорились с « », что заплатят за полузащитника около 38 млн фунтов.

Ожидается, что при согласовании условий контракта с игроком никаких проблем не возникнет.

является воспитанником академии «лис» и за 187 матчей забил 45 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.