«Ньюкасл» и «Лестер» за 38 млн фунтов согласовали трансфер Барнса

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер чемпионшип Харви Барнс деньги Футбол

Харви Барнс скоро присоединится к «Ньюкаслу».

Как утверждает The Athletic, «сороки» договорились с «Лестером», что заплатят за полузащитника около 38 млн фунтов.

Ожидается, что при согласовании условий контракта с игроком никаких проблем не возникнет.

Барнс является воспитанником академии «лис» и за 187 матчей забил 45 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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The Best
Игрок который стабильно держит уровень в АПЛ,просто не сильно распиаренный и забивной.За 38 млн это крутая замена Гучи Мэну.
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26
хороший игрок...по мне усилит игру "сорок"
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Абдул Абакаев
полузащита сорок топ будет
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username
рад за Харви, их связка с Мэдом была топовой
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АланПардью
Максимена конечно можно было бы оставить,но он не подходит под требования Хау,очень часто перетягивает одеяло на себя.Видимо еще будут продажи,ибо состав по мне раздут да и нужно еще кого то прикупить.По мне можно отпускать помимо ушедших Вуда,Шелви и Кларка Манкильо,Фрейзера,Кариуса,Льюиса,возможно Ричи(он уже ветеран и будет играть все меньше).Покупка Гордона пока себя не оправдала,но ему необходимо еще дать шанс
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jem777
Качественный игрок, усилит сорок.)
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Murad93
Ответ Eziiko
Это на место Сен Максимена, а говорили Кьезу купят
Барнс очень хороший игрок. Кьеза мог бы и не заиграть в Апл. А вот Барнс готовый игровой за хорошую сумму. Умеет забивать. Трудяга.
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АланПардью
Хорошее приобретение будет!Вперед Сороки,полузащита будет топоовая у нас!
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ivannumber1
Чувак играющий в полузащите в АПЛ, стабильно уже несколько сезонов подряд делает стату 15 очков по гол+пас. В не топовом Лестере.

По мне это краеугольное усиление для Ньюкасла. За адекватные деньги.
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Мария Голденштерн
Ньюкасл оч радует трансферами. Надеюсь пошумят в ЛЧ.
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