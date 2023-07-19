«Ньюкасл» и «Лестер» за 38 млн фунтов согласовали трансфер Барнса
Харви Барнс скоро присоединится к «Ньюкаслу».
Как утверждает The Athletic, «сороки» договорились с «Лестером», что заплатят за полузащитника около 38 млн фунтов.
Ожидается, что при согласовании условий контракта с игроком никаких проблем не возникнет.
Барнс является воспитанником академии «лис» и за 187 матчей забил 45 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
По мне это краеугольное усиление для Ньюкасла. За адекватные деньги.