«Ньюкасл» близок к покупке Барнса за 35 млн фунтов. Вингер «Лестера» также нужен «Вилле» и «Вест Хэму»
«Ньюкасл» опережает соперников в борьбе за Харви Барнса.
Как сообщает The Guardian, «сороки» близки к приобретению вингера «Лестера» примерно за 35 млн фунтов. На футболиста также претендуют «Астон Вилла» и «Вест Хэм», но лондонцы потеряли инициативу из-за того, что много внимания уделяли продаже Деклана Райса в «Арсенал».
«Лестер» надеялся выручить за 25-летнего англичанина 50 млн фунтов, но склоняется к тому, чтобы согласиться на меньшую сумму.
В АПЛ-2022/23 Барнс забил 13 голов за 34 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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