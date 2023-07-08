«Ньюкасл» близок к покупке Барнса за 35 млн фунтов. Вингер «Лестера» также нужен «Вилле» и «Вест Хэму»

«Ньюкасл» опережает соперников в борьбе за Харви Барнса.

Как сообщает The Guardian, «сороки» близки к приобретению вингера « » примерно за 35 млн фунтов. На футболиста также претендуют « » и « », но лондонцы потеряли инициативу из-за того, что много внимания уделяли продаже в «Арсенал».

«Лестер» надеялся выручить за 25-летнего англичанина 50 млн фунтов, но склоняется к тому, чтобы согласиться на меньшую сумму.

В АПЛ-2022/23 забил 13 голов за 34 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.