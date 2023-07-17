Клаудиньо: «Я точно остаюсь в «Зените»

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Клаудиньо заверил, что не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Я точно остаюсь в «Зените», — сказал хавбек сине-бело-голубых.

Сообщалось, что «Зенит» отказался продать Клаудиньо «Фламенго» за 15 млн евро.

Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2027 года.

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59 комментариев

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За Валенсию с 1999
Такими верными и должны быть воспитанники. Клаудиньов - легенда питерского футбола
+50
-9
+41
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Григорий Геник
Я 🤑точно 🤑остаюсь!🤑
+41
-14
+27
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Мосгорсуд
Ответ Никита Румянцев
Ох уж эта ужасная атмосфера в команде....
За такие деньги, можно забить на любую атмосферу, он прекрасно знает что нигде ему так больше не заплатят
+28
-16
+12
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Aleksey Yashin
Я точно остаюсь
Я точно буду здесь жить
+13
-4
+9
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ZarvuR2020
Ответ Olga.t
Верить клятвам легионеров нельзя, они здесь на заработках, где больше предложат - туда и уйдут... Но пока Зенит самый богатый клуб России, Клаудинио слово сдержит.
Так он нигде не клянётся. Просто сказал, что этот сезон отыграет здесь
+9
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Удар Кержакова
Ответ Spiker1606
За него никто больше 15 млн не предлагает. Занижение цены Зенитом боком вышло. Зенит купил Клаудиньо за 27 млн, а официально указал, что за 12 млн, хотя Марселю за 23 млн не продали. Теперь никто не предлагает больше 15 млн.
Опять ты со своими выдуманными фактами 🤣🤣🤣
+7
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Зелёный гопник
Печальные новости для московских друзей😁
+15
-10
+5
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noti22
Ответ Aleksey Yashin
Я точно остаюсь Я точно буду здесь жить
Это уже не баян, а какой-то аккордеон
+6
-3
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ЛексЛютый
Ответ Spiker1606
За него никто больше 15 млн не предлагает. Занижение цены Зенитом боком вышло. Зенит купил Клаудиньо за 27 млн, а официально указал, что за 12 млн, хотя Марселю за 23 млн не продали. Теперь никто не предлагает больше 15 млн.
Вообще-то за 127.
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Кирилл Папанов
Ответ За Валенсию с 1999
Такими верными и должны быть воспитанники. Клаудиньов - легенда питерского футбола
Истинный патриот своей страны
+6
-4
+2
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Виктор
Ответ ЛексЛютый
Вообще-то за 127.
527
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fussballer
Ответ Васильев Василий
Москве обтекать,пока есть Зенит будете играть за 2-3 места каждый год,пора уже привыкать,а не ныть))))
Пока есть бразильцы.
+1
0
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WhatZ
"Se queda" (c)
+1
0
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WESTERN-
Ответ psycho
26 лет, остаётся. получается, никому не нужен в более-менее нормальном клубе
Вопрос денег. До ЧМ ещё есть время что бы уйти в Бразилию и попасть в сборную.
+1
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Kirkoroff
Ответ SMART789
Хорошо, что остальные легионеры в России не такие и играют в командах семьях исключительно по зову сердца и ради футбола Вот Марио Фернандес и Хесус Медина например
О том и речь что другие клубы не заваливают баблом своих игроков. Захотел свалить на жирный контракт-скатертью дорога.
+1
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Никита Румянцев
Ох уж эта ужасная атмосфера в команде....
+11
-10
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Назар Игорь
Люди всë на свете сводящие к деньгам достойны не осуждения, а жалости. Бесспорно, деньги важнейшая составляющая жизни, но существуют же всë больше забываемые честь, совесть и порядочность. И непонятно почему многие отказывают футболистам( и не только зенитовским) в наличии этих человеческих качеств. Вероятно те у кого эти качества напрочь отсутствуют.
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Сергей Жарковский
И правильно решил!👍
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Olga.t
Верить клятвам легионеров нельзя, они здесь на заработках, где больше предложат - туда и уйдут...
Но пока Зенит самый богатый клуб России, Клаудинио слово сдержит.
+8
-7
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Spartakus1984
Ответ Васильев Василий
Москве обтекать,пока есть Зенит будете играть за 2-3 места каждый год,пора уже привыкать,а не ныть))))
Пока есть Газпром.Где был без Газпрома зенит,все знают.Правильно выражайся просто.Но обтекать скоро будешь ты,даже с Клоудиньями.
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Васильев Василий
Ответ fussballer
Пока есть бразильцы.
они и дальше будут ,не эти так другие
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SMART789
Ответ Григорий Геник
Я 🤑точно 🤑остаюсь!🤑
Хорошо, что остальные легионеры в России не такие и играют в командах семьях исключительно по зову сердца и ради футбола

Вот Марио Фернандес и Хесус Медина например
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Кирилл.С-Пб
Где-то взгрустнула одна башкирка...
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Spartakus1984
Ответ Удар Кержакова
До конца трансферного окна ещё столько же раз спросят. А мы столько же раз прочитаем и посремся в комментах)))
Если комменты адекватные,то и сраться не придется
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SMART789
Ответ Spartakus1984
Вообще пофиг
все так
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