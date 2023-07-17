Клаудиньо: «Я точно остаюсь в «Зените»
Клаудиньо заверил, что не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.
«Я точно остаюсь в «Зените», — сказал хавбек сине-бело-голубых.
Сообщалось, что «Зенит» отказался продать Клаудиньо «Фламенго» за 15 млн евро.
Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2027 года.
Я точно буду здесь жить
Но пока Зенит самый богатый клуб России, Клаудинио слово сдержит.
Вот Марио Фернандес и Хесус Медина например
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