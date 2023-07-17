Клаудиньо: «Я точно остаюсь в «Зените»

Клаудиньо заверил, что не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Я точно остаюсь в « », — сказал хавбек сине-бело-голубых.

Сообщалось, что «Зенит» отказался продать «Фламенго» за 15 млн евро.

Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2027 года.