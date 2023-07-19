«Лейпциг» продал Хальстенберга «Ганноверу» из 2-й лиги за 500 000 евро

Теги Ганновер бундеслига Германия трансферы Д2 Германия РБ Лейпциг Марсель Хальстенберг Футбол

«Лейпциг» продал Марселя Хальстенберга «Ганноверу».

Защитник вернулся в команду, в которой начинал карьеру, и заключил контракт на два года.

По данным Sky Sport Deutschland, трансфер обошелся клубу из второй немецкой лиги в 500 тысяч евро.

Утверждается, что экс-игрок сборной Германии хотел вернуться в Ганновер по семейным причинам.

Футболист провел за «Лейпциг» 240 матчей, забил 16 голов и отдал 29 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: hannover96.de

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Filipp Gorski
Странно что такого игрока не забрал условный Хайденхайм, Аугсбург
"Утверждается, что игрок хотел вернуться в Ганновер по личным причинам"
В новости же всё написано
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Странно что такого игрока не забрал условный Хайденхайм, Аугсбург
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ Filipp Gorski
Странно что такого игрока не забрал условный Хайденхайм, Аугсбург
Даже если представить вот это

Хайден в последний раз приобрел 31-летнего защитника еще зимой 2014 года – последний сезон в 3.Лиге

Аугсбург в настоящий момент имеет 3+ левых защитников в составе, ну может позже Яго уйдет, но сейчас он им зачем

Дармштадт просто обречен, не было бы просто смысла такого идти туда

Бохум верит в Соареша, тоже не будут искать такого ЛЗ

Вердеру при Вайзере такой игрок слева нужен совсем отчасти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий