«Лейпциг» продал Хальстенберга «Ганноверу» из 2-й лиги за 500 000 евро
«Лейпциг» продал Марселя Хальстенберга «Ганноверу».
Защитник вернулся в команду, в которой начинал карьеру, и заключил контракт на два года.
По данным Sky Sport Deutschland, трансфер обошелся клубу из второй немецкой лиги в 500 тысяч евро.
Утверждается, что экс-игрок сборной Германии хотел вернуться в Ганновер по семейным причинам.
Футболист провел за «Лейпциг» 240 матчей, забил 16 голов и отдал 29 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: hannover96.de
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