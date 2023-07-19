«Лейпциг» продал Хальстенберга «Ганноверу» из 2-й лиги за 500 000 евро

«Лейпциг» продал Марселя Хальстенберга «Ганноверу».

Защитник вернулся в команду, в которой начинал карьеру, и заключил контракт на два года.

По данным Sky Sport Deutschland, трансфер обошелся клубу из второй немецкой лиги в 500 тысяч евро.

Утверждается, что экс-игрок сборной Германии хотел вернуться в Ганновер по семейным причинам.

Футболист провел за « » 240 матчей, забил 16 голов и отдал 29 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: hannover96.de