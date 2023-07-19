«Челси» может вернуть Гехи из-за травмы Фофана. Марка продали «Кристал Пэлас» за 18 млн фунтов 2 года назад, он интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Кристал Пэлас Марк Гехи Уэсли Фофана Футбол

«Челси» может подписать Марка Гехи на замену Уэсли Фофана.

Напомним, у Фофана был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «синих» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.

В связи с этим лондонцы начали поиски нового защитника. В шорт-лист клуба входит Марк Гехи из «Кристал Пэлас». 23-летний футболист – воспитанник «Челси», он перешел в «Пэлас» в 2021 году за 18 миллионов фунтов. 

«Тоттенхэм» и «Арсенал» тоже проявляли интерес к игроку, но еще не делали предложений о трансфере. У «Челси» есть право приоритетного выкупа защитника – клуб может купить игрока, предложив те же условия, что и конкуренты. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Гехи провел 37 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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20 комментариев

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igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль).
На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству.
Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
+23
-5
+18
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.ru
Челси может вернуть Абрамовича... вот это была бы новость
+16
-1
+15
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SWAGG
Ответ igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль). На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству. Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
силва возрастной, ему уже в прошлом сезоне было заметно тяжело. чалоба не уровень клуба, который метит в топ4. бадиашиль как и фофана стекло.
сейчас на рынке варианта лучше павара нет, который ни в какую не хочет бегать на фланге
+7
0
+7
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Asian
Кулибали бы еще на год задержали бы
+2
0
+2
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Tiranyan8
Ответ igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль). На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству. Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
Эта четверка ЦЗ не сломается думаешь ?
+2
0
+2
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Born is the King
Ответ igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль). На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству. Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
Только хотел это написать. Щас клубы будут пользоваться этим моментом и впарят очередную Кукурелю
+4
-2
+2
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igorrado@yandex.ru
Ответ Grime Font
Бадьяшиль тоже сломан вроде. ну и вообще часто выбывает чёт.
Бадиашиль через пару недель будет готов)
+2
0
+2
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Grime Font
Ответ igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль). На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству. Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
Бадьяшиль тоже сломан вроде. ну и вообще часто выбывает чёт.
+1
0
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igorrado@yandex.ru
Ответ SWAGG
силва возрастной, ему уже в прошлом сезоне было заметно тяжело. чалоба не уровень клуба, который метит в топ4. бадиашиль как и фофана стекло. сейчас на рынке варианта лучше павара нет, который ни в какую не хочет бегать на фланге
Ну, так у Челси всего 1 игра в неделю планируется, ну, максимум, несколькими отрезками 2 игры в неделю.
Считаю, что 4 действующих ЦЗ вывезут.
На самый край, Рис всегда может подстраховать.
Но вариант с Паваром, признаюсь, не самый плохой.
+1
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igorrado@yandex.ru
Ответ Born is the King
Только хотел это написать. Щас клубы будут пользоваться этим моментом и впарят очередную Кукурелю
Можно было бы поступить, считаю, еще мудрее, и просто сохранить Ампаду)
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deadjoker
Ну и ливраменто до кучи возвращать надо :)
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SWAGG
Ответ igorrado@yandex.ru
Можно было бы поступить, считаю, еще мудрее, и просто сохранить Ампаду)
ампаду уровень шипа
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НРИ
Рентбои своих подбирают
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igorrado@yandex.ru
Ответ SWAGG
ампаду уровень шипа
Не уверен.
Даже если это так, на роль 5-го ЦЗ он бы сгодился
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0
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SWAGG
Ответ igorrado@yandex.ru
Не уверен. Даже если это так, на роль 5-го ЦЗ он бы сгодился
если бы он не был уровень шипа, то его купил не лидс, а условный фулхэм
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0
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SWAGG
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, так у Челси всего 1 игра в неделю планируется, ну, максимум, несколькими отрезками 2 игры в неделю. Считаю, что 4 действующих ЦЗ вывезут. На самый край, Рис всегда может подстраховать. Но вариант с Паваром, признаюсь, не самый плохой.
рис не сможет подстраховать, потому что может играть только пцз в тройке на позиции аспи, где рост не так важен, а поч на предсезонке наигрывает схему с двумя цз: 4231 и 433
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DolJun
Ответ igorrado@yandex.ru
На месте Поча, с учетом отсутствия еврокубков, я бы вошел в год с 4-мя ЦЗ (Силва, Чалоба, Колвилл и Бадиашиль). На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству. Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
думается мне что на силву всерьез рассчитывают только как лидера раздевалки или как центрального в схеме с пятеркой, если поч будет к ней прибегать. в остальном - челси в одной травме чалобы от того, чтобы играть было некем. а марка хайпили еще до колвила, особенно после внезапного отъезда томори.
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Сергей Кайзер
Ответ Asian
Кулибали бы еще на год задержали бы
Кто ж знал.
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