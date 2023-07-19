«Челси» может вернуть Гехи из-за травмы Фофана. Марка продали «Кристал Пэлас» за 18 млн фунтов 2 года назад, он интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»
«Челси» может подписать Марка Гехи на замену Уэсли Фофана.
Напомним, у Фофана был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «синих» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.
В связи с этим лондонцы начали поиски нового защитника. В шорт-лист клуба входит Марк Гехи из «Кристал Пэлас». 23-летний футболист – воспитанник «Челси», он перешел в «Пэлас» в 2021 году за 18 миллионов фунтов.
«Тоттенхэм» и «Арсенал» тоже проявляли интерес к игроку, но еще не делали предложений о трансфере. У «Челси» есть право приоритетного выкупа защитника – клуб может купить игрока, предложив те же условия, что и конкуренты.
В сезоне АПЛ-2022/23 Гехи провел 37 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
На мой взгляд, этого вполне достаточно и по качеству, и по количеству.
Если же руководство решит, что 5-й ЦЗ все-таки необходим, Марк - отличный вариант!
сейчас на рынке варианта лучше павара нет, который ни в какую не хочет бегать на фланге
Считаю, что 4 действующих ЦЗ вывезут.
На самый край, Рис всегда может подстраховать.
Но вариант с Паваром, признаюсь, не самый плохой.
Даже если это так, на роль 5-го ЦЗ он бы сгодился