«Челси» может вернуть Гехи из-за травмы Фофана. Марка продали «Кристал Пэлас» за 18 млн фунтов 2 года назад, он интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

«Челси» может подписать Марка Гехи на замену Уэсли Фофана.

Напомним, у был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «синих» перенес операцию и в ближайшее время начнет реабилитацию.

В связи с этим лондонцы начали поиски нового защитника. В шорт-лист клуба входит из « ». 23-летний футболист – воспитанник «Челси», он перешел в «Пэлас» в 2021 году за 18 миллионов фунтов.

« » и «Арсенал» тоже проявляли интерес к игроку, но еще не делали предложений о трансфере. У « » есть право приоритетного выкупа защитника – клуб может купить игрока, предложив те же условия, что и конкуренты.

В сезоне АПЛ-2022/23 Гехи провел 37 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику игрока можно найти здесь.