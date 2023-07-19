«Кардифф» выплатил «Нанту» 12 млн фунтов долга за трансфер Салы, погибшего в авиакатастрофе

«Кардифф Сити» выплатил «Нанту» долг за трансфер погибшего Эмилиано Салы.

«Кардифф Сити» и «Нант» согласовали трансфер аргентинца зимой 2019 года за рекордные 15 миллионов фунтов. Сала погиб в авиакатастрофе по дороге из Франции в Уэльс.

Позднее «Нант» пожаловался в ФИФА из-за задержки выплаты по трансферу. ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро (5,3 миллионов фунтов). Валлийский клуб оспорил это решение в , но спортивный суд не удовлетворил иск.

«Кардифф» сообщил, что выплатил два оставшихся транша на сумму около 12 млн фунтов.

«Кардифф Сити» выплатил второй и третий транши за трансфер в соответствии с недавним распоряжением .

Несмотря на это, судебное решение об ответственности «Нанта» за авиакатастрофу так и не было вынесено. Мы продолжаем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. С нетерпением ждем судебного разбирательства во французском суде в следующем году», – говорится в заявлении « ».