ФИФА вынесла решение по поводу спора «Кардиффа» и «Нанта» об оплате за погибшего нападающего .

Команду из столицы Уэльса обязали заплатить 6 миллионов евро (5,3 млн фунтов). Данная сумма должна была стать первым платежом «Кардиффа» за переход игрока. Сами клубы прийти к договоренности не смогли.

Аргентинец должен был перейти в «Кардифф» из в январе этого года. Во время перелета из Франции в Уэльс он погиб в результате авиакатастрофы.

«Кардифф» должен был заплатить 15 миллионов фунтов за футболиста, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

Ранее сообщалось, что АПЛ не разрешила заявить Салу из-за схемы оплаты трансфера, которая не соответствовала правилам лиги. По правилам лиги, компенсация за трансфер в случае выплаты траншами должна быть распределена по сроку действия контракта в равных долях.

«Нант», в свою очередь, опровергал претензии «Кардиффа», считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам . Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован в день пропажи игрока.

В заявлении ФИФА также отмечается, что в целях конфиденциальности сведения о возможных последующих выплатах со стороны «Кардиффа», а также другие условия договоренности между клубами на данный момент не могут быть разглашены.

Со смерти Салы прошло больше полугода, а в деле все больше странных деталей: пилот-дальтоник, угарный газ