ФИФА вынесла решение по поводу спора «Кардиффа» и «Нанта» об оплате за погибшего нападающего Эмилиано Салу.
Команду из столицы Уэльса обязали заплатить 6 миллионов евро (5,3 млн фунтов). Данная сумма должна была стать первым платежом «Кардиффа» за переход игрока. Сами клубы прийти к договоренности не смогли.
Аргентинец должен был перейти в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года. Во время перелета из Франции в Уэльс он погиб в результате авиакатастрофы.
«Кардифф» должен был заплатить 15 миллионов фунтов за футболиста, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.
Ранее сообщалось, что АПЛ не разрешила заявить Салу из-за схемы оплаты трансфера, которая не соответствовала правилам лиги. По правилам лиги, компенсация за трансфер в случае выплаты траншами должна быть распределена по сроку действия контракта в равных долях.
«Нант», в свою очередь, опровергал претензии «Кардиффа», считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам ФИФА. Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован в день пропажи игрока.
В заявлении ФИФА также отмечается, что в целях конфиденциальности сведения о возможных последующих выплатах со стороны «Кардиффа», а также другие условия договоренности между клубами на данный момент не могут быть разглашены.
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