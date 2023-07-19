«Челси» продал Ампаду «Лидсу» за 7 млн фунтов и бонусы. Защитник сборной Уэльса был в аренде в 4 клубах за 4 года

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы сборная Уэльса по футболу Лидс Итан Ампаду деньги Футбол

«Челси» объявил о переходе защитника Итана Ампаду в «Лидс».

Ранее сообщалось, что лондонцы получат за 22-летнего игрока 7 миллионов фунтов за продажу игрока, также в рамках сделки предусмотрены бонусные выплаты. 

«Мы хотели бы поблагодарить Итана за его усилия на протяжении всего времени, проведенного в «Челси». Мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе карьеры», – говорится на сайте клуба. 

Ампаду присоединился к «Челси» в 2017 году и провел 12 матчей за клуб во всех турнирах. В последних 4 сезонах его 4 раза отдавали в аренду – «Лейпцигу», «Шеффилд Юнайтед», «Венеции» и «Специи». 

Подробную статистику игрока сборной Уэльса можно найти здесь

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10 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Надо учиться у Челси, как продавать футболистов
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Магомед Жабиев
Грандиозная распродажа продолжается !
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градус ненависти
не следил за ним, но судя по снижению уровня команд, в которые он уходил в аренду, он нехило деградировал
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artemio303
Продажи это хорошо, но кто будет в основе АПЛ играть? Тут ещё Фофана сломался. Накупили молодежи, но кроме Нкунку никто толковый за лето больше не пришел. Нужно 4-5 трансферов теперь под основу, хоть бы Кайседо купили...
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Сергей Кайзер
Ответ footiie
Неплохой пасующий защитник, шансы еще есть раскрыться. Удачи Ампаду! P.S. Из за него Челси дали трансферный бан в сезоне 19/20.
В числе прочих, а так там нарушений было на три десятка игроков по-моему.
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