«Челси» продал Ампаду «Лидсу» за 7 млн фунтов и бонусы. Защитник сборной Уэльса был в аренде в 4 клубах за 4 года

«Челси» объявил о переходе защитника Итана Ампаду в «Лидс».

Ранее сообщалось, что лондонцы получат за 22-летнего игрока 7 миллионов фунтов за продажу игрока, также в рамках сделки предусмотрены бонусные выплаты.

«Мы хотели бы поблагодарить Итана за его усилия на протяжении всего времени, проведенного в «Челси». Мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе карьеры», – говорится на сайте клуба.

присоединился к « » в 2017 году и провел 12 матчей за клуб во всех турнирах. В последних 4 сезонах его 4 раза отдавали в аренду – «Лейпцигу», «Шеффилд Юнайтед», «Венеции» и «Специи».

Подробную статистику игрока сборной Уэльса можно найти здесь.