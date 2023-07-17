«Челси» продаст Ампаду «Лидсу» за 7 млн фунтов и бонусы. Защитник провел 12 матчей за «синих» с 2017-го

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Лидс чемпионшип Итан Ампаду Футбол

Итан Ампаду перейдет из «Челси» в «Лидс».

Клубы согласовали трансфер 22-летнего защитника. Лондонцы получат 7 миллионов фунтов за продажу игрока, также в рамках сделки предусмотрены бонусные выплаты. 

Ампаду присоединился к «Челси» в 2017 году и провел 12 матчей за клуб во всех турнирах. Его четыре раза отдавали в аренду – «Лейпцигу», «Шеффилд Юнайтед», «Венеции» и «Специи». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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27 комментариев

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RealJon
250+ лямов от продажи заработали, могут еше с Лукаку, Зиеш и Одои сбагрить
+13
0
+13
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Акира_1
Последняя легенда Челси уходит. Пацан аж с 2017 в Челси ну или формально был в Челси.
+10
0
+10
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WhitePeacock
Ответ Акира_1
Ага. Каждая команда, где он играет, вылетает из лиги, так что удачи.
Шеффилд,Венеция,Специя были главные кандидаты на вылет,Лидс же один из фаворитов Шипа,так что для него это просто стечение обстоятельств
+9
-2
+7
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Акира_1
Ответ WhitePeacock
В Специи был неплох,думаю поможет нам в борьбе за промоушн
Ага. Каждая команда, где он играет, вылетает из лиги, так что удачи.
+6
-2
+4
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Three Days Grace
в шоке, что ему 22 всего лишь) очень давно его фамилия на слуху
+3
0
+3
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Сергей Кайзер
Ответ WeAreChelsea
Когда уже Стерлинга и Зиеша продадут? Кто такой Мадуэке, Мудрик и прочий хлам? Я смотрю на состав и кроме нескольких человек вижу типичную команду уровня чемпионшипа. Что б***ь происходит
Валерианочки бахни.
+4
-1
+3
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Chelsea`s Lev
...в 22 года отыграл в арендах в 4-х чемпах и ни из одного - очереди нет. Продажи Томори, Аке и Гехи были болезненней. Да и надо вводить в состав Колуилла, героя ЧЕ U-21:)
+2
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+2
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WhitePeacock
Ответ Акира_1
Особенно Шеффилд, который до этого закончил в первой десятке АПЛ.
Лидс тоже закончил первый сезон в АПЛ на 9-м месте,а потом чуть не вылетели в прошлом,но вылетели в этом
это не показатель того,что команда главный претендент на вылет
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Растиньяк
Ответ Жирный Лукаку
а причём тут пз, если он на клубном уровне играет в центре защиты?
В центре защиты он может играть ситуативно, но причем тут Джеймс?
Он полузащитник, в этом амплуа - один из лучших в мире. Тухель планировал ставить его в основу в след сезоне
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Жирный Лукаку
Ответ Растиньяк
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а причём тут пз, если он на клубном уровне играет в центре защиты?
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Растиньяк
Ответ The Best
Ахахах,один из самых перспективных пз 😂 Никто не будет никого топить,в Челси есть Мало Гюсто который пришёл из Лиона и Рис Джеймс,Ампаду не нужен по сути так что всё правильно делает руководство.
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The Best
Ответ Артём Ларсон
причём тут Гюсто и Джеймс?
Ой,перепутал.Ну в общем цз у нас хватает,Ампаду не нужен.
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Артём Ларсон
Ответ The Best
Ахахах,один из самых перспективных пз 😂 Никто не будет никого топить,в Челси есть Мало Гюсто который пришёл из Лиона и Рис Джеймс,Ампаду не нужен по сути так что всё правильно делает руководство.
причём тут Гюсто и Джеймс?
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Тони Каскарино
Ответ RealJon
250+ лямов от продажи заработали, могут еше с Лукаку, Зиеш и Одои сбагрить
Лукаку уже.....
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Артём Ларсон
Ответ Сергей Кайзер
Валерианочки бахни.
Да тут уже без галоперидола не обойтись
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Акира_1
Ответ WhitePeacock
Шеффилд,Венеция,Специя были главные кандидаты на вылет,Лидс же один из фаворитов Шипа,так что для него это просто стечение обстоятельств
Особенно Шеффилд, который до этого закончил в первой десятке АПЛ.
0
0
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WhitePeacock
В Специи был неплох,думаю поможет нам в борьбе за промоушн
+2
-2
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ljolik888
Новость о Челси ! Прошло 1,5 часа - Должунки нет . Новость о Барселоне - 5 минут и он тут как тут . Вот как выглядит фанат челси - Должунка !
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geoo9
Даль что он не прогрессировал толком
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Born is the King
В Кальчо отлично играл. Лучше бы отставили. Можно было ставить в опорке
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Ноно Гомес
Жаль не раскрылся
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