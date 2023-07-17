«Челси» продаст Ампаду «Лидсу» за 7 млн фунтов и бонусы. Защитник провел 12 матчей за «синих» с 2017-го

Итан Ампаду перейдет из «Челси» в «Лидс».

Клубы согласовали трансфер 22-летнего защитника. Лондонцы получат 7 миллионов фунтов за продажу игрока, также в рамках сделки предусмотрены бонусные выплаты.

присоединился к « » в 2017 году и провел 12 матчей за клуб во всех турнирах. Его четыре раза отдавали в аренду – «Лейпцигу», «Шеффилд Юнайтед», «Венеции» и «Специи».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.