«Челси» продаст Ампаду «Лидсу» за 7 млн фунтов и бонусы. Защитник провел 12 матчей за «синих» с 2017-го
Итан Ампаду перейдет из «Челси» в «Лидс».
Клубы согласовали трансфер 22-летнего защитника. Лондонцы получат 7 миллионов фунтов за продажу игрока, также в рамках сделки предусмотрены бонусные выплаты.
Ампаду присоединился к «Челси» в 2017 году и провел 12 матчей за клуб во всех турнирах. Его четыре раза отдавали в аренду – «Лейпцигу», «Шеффилд Юнайтед», «Венеции» и «Специи».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
это не показатель того,что команда главный претендент на вылет
Он полузащитник, в этом амплуа - один из лучших в мире. Тухель планировал ставить его в основу в след сезоне