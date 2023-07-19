«Почему бы государству не выделять каждому клубу РПЛ фиксированную сумму? Допустим, 3 млрд рублей в год». Масалитин о финансировании

Теги премьер-лига Россия Валерий Масалитин деньги Футбол

Валерий Масалитин высказался о проблеме финансирования российских клубов.

– Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон?

Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна – много часовых поясов и большие расстояния между городами. Это долгий процесс и отдельный разговор про регламент, но нужна стабильность командам и игрокам.

Можно посчитать заранее, сколько клубу нужно денег на сезон. Я сейчас назову условную сумму. Допустим, 3 миллиарда рублей в год на содержание клуба РПЛ. Повторюсь, называю условную сумму, точную нужно высчитывать. Почему бы государству не выделять каждому клубу, когда этот процесс уже встанет на рельсы, только по этой фиксированной сумме?

– А как быть с зарплатами? «Спартак» в прошлом сезоне за участие в Кубке России получил сумму, которой хватит лишь на 4 месяца зарплаты Промесу.

– Нужно привлекать инвесторов. Если фиксированной помощи от государства на зарплаты игрокам не хватает, то пусть ищут спонсоров среди частных компаний. Но больше положенного в год государство давать не должно. Не уложились в те условные 3 миллиарда рублей в год – корректируйте свой бюджет и не платите такие зарплаты, ищите футболистов дешевле.

Точно так же делать с Первой и Второй лигами, только там выделять меньше денег на команду. У нас и так государство практически полностью содержит все клубы, так почему бы не создать конкуренцию и не выделять всем одинаково? Если это сделать, то все клубы и игроки будут уверены, что сезон они доиграют. Это называется государственно-частное партнерство, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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24 комментария

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Валентина Николаевна
Почему бы государству не выделять каждому россиянину 3 млрд рублей в год ?
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Антонио Мартынов
Почему бы государству не выделить каждому гражданину фиксированную сумму в год? А клубы как раз перестать финансировать
+12
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Picachu
Да и вправду почему бы ?
3 млрд каждому клубу .
это те приколы от балды .
Давайте всем выделим по 10 млн ? не не не давай те всем по 3 млрд .
+8
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СИ
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Гос финансирование нужно прекратить.
То что сейчас происходит в футболе это я считаю тема для прокуратуры Минюста счетной палаты.
Чтобы сломать Я считаю систему устоявшую в нашем футболе, в первую очередь я считаю необходимо освободить наш футбол от Дюкова Митрофановп Алаева и зама Митрофанова якобы юриста Рогачева.
Огромные деньги пользу нашему футболу не принесли - наоборот.
+7
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Picachu
Антон Чейз новый эксперимент
каждому клубу по 3 млрд
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tankist231
Ответ Валентина Николаевна
Почему бы государству не выделять каждому россиянину 3 млрд рублей в год ?
А кто работать тогда будет, явно ты с тремя лярдами на работу не пойдешь
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Игорь Пичугин
Ещё один по стопам Мостового пошёл.
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Опа, Митяй
Ну кому надо потратит 3 ярда за 2 месяца и клуб опять не доиграет. Схема то налажена
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Сибирский литовец
Тогда футбола совсем не будет )), приедет команда распильщиков
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Misson
Ответ СИ
Гос финансирование нужно прекратить. То что сейчас происходит в футболе это я считаю тема для прокуратуры Минюста счетной палаты. Чтобы сломать Я считаю систему устоявшую в нашем футболе, в первую очередь я считаю необходимо освободить наш футбол от Дюкова Митрофановп Алаева и зама Митрофанова якобы юриста Рогачева. Огромные деньги пользу нашему футболу не принесли - наоборот.
Весь российский спорт (кроме может тенниса, шахмат, смешанных единоборств) находится на гос.финансировании. Пережиток советской системы организации спорта.
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Петр Иванов
А давайте, клубы будут зарабатывать сами?
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Olga.t
Почему бы клубам РПЛ не задуматься о постепенном (хотя бы частичном в значительной степени) переходе к самофинансированию, окупаемости? Какова ситуация с собственными воспитанниками? Как обстоят дела с самостоятельным поиском спонсоров?
Нехилые такие суммы получают из бюджета, но им всё равно мало, хотят больше.
Как известно, халявных денег не жалко, а вот с заработанными собственныи трудом история совсем другая...
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Jesse Boy
почему бы никому не нужным бездарям не пойти нафиг 3 млрд раз?
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Sanan1908
Видимо у него в стране других проблем нет , раз предлагает в год тратить 48 миллиардов на фк))🤦🏻‍♂️
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BIGG_BOSS
Что ты такое несешь?))))
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tankist231
Ну это же бред,, ещё один способ для обогащения некоторых лиц, нахаляву так сказать, все должны выходить на самоокупаемость, ваще не понимаю зп по несколько лямов в условных крыльях, да и в зените том же, у нас че больше нет проблем на че гос деньги можно потратить
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Александр Колосов
Предлагаю выделять по 3млрд от государства каждому шахматному клубу. Чем шахматисты хуже футболистов? К тому же на международных соревнованиях результаты намного лучше.
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Андоррский почтальон
Предложение не лишено рационального зерна. Если вдуматься, то футбольные клубы выполняют социальную функцию по обеспечению досуга и отдыха населения, физической подготовке молодежи, пропаганде здорового образа жизни и т.д. Т.е. делают за государство часть его работы. Так почему бы эту работу не оплачивать?
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100000 рублей из бюджета, всё остальное личные средства...
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Я всех их сделал
Представляете если бы подобное ляпнул кто-то в любой европейской стране? Что государство должно кормить свору бесполезных ногомячистов, да ещё несколько десятков миллионов евро на каждую команду, да такого человека в дурку бы упекли. Пока в России бюджетное финансирование, то ни о каком развитии футбола и речи быть не может - цель большинства клубов просто "осваивать бюджет", а по-русски говоря тупо пилить на всём, начиная с укладки газона и до трансферов непонятных игроков и жирных зарплат с последующими откатами руководству и агентам. Профессиональные клубы должны быть частными, а если всё-таки нужна помощь государства, то это должно быть какое-то минимальное финансирование и с жёсткими условиями дальнейшего выхода на самоокупаемость - не денег на трансферы, набирайте молодых ребят, работайте с ними, Португалия, Бельгия, Нидерланды и даже Франция за исключением нескольких богатых клубов так и живут, прокачивают свою молодёжь и недорогих легионеров и продают, и никто не скулит "а вот бы нам с неба падало каждый год миллионов так 30 евро".
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Сергей Жарковский
Думаю что Масалитиным должны заинтересоваться правоохранительные органы!
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Vlad Hamzja
Ответ Picachu
Антон Чейз новый эксперимент каждому клубу по 3 млрд
Лучше по нефтяной вышке -второй состав качает нефть,дублер продают а первый играет.
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Misson
Ответ Антонио Мартынов
Почему бы государству не выделить каждому гражданину фиксированную сумму в год? А клубы как раз перестать финансировать
Самое разумное и обоснованное требование. Хорошее государство ориентировано на обеспечение хорошей жизни своих граждан. Это должно быть приоритетом №1. А зажиточные граждане уже захотят и будут в состоянии платить за хорошее зрелище.
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Большой Сэми
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