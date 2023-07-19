«Почему бы государству не выделять каждому клубу РПЛ фиксированную сумму? Допустим, 3 млрд рублей в год». Масалитин о финансировании
Валерий Масалитин высказался о проблеме финансирования российских клубов.
– Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон?
Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна – много часовых поясов и большие расстояния между городами. Это долгий процесс и отдельный разговор про регламент, но нужна стабильность командам и игрокам.
Можно посчитать заранее, сколько клубу нужно денег на сезон. Я сейчас назову условную сумму. Допустим, 3 миллиарда рублей в год на содержание клуба РПЛ. Повторюсь, называю условную сумму, точную нужно высчитывать. Почему бы государству не выделять каждому клубу, когда этот процесс уже встанет на рельсы, только по этой фиксированной сумме?
– А как быть с зарплатами? «Спартак» в прошлом сезоне за участие в Кубке России получил сумму, которой хватит лишь на 4 месяца зарплаты Промесу.
– Нужно привлекать инвесторов. Если фиксированной помощи от государства на зарплаты игрокам не хватает, то пусть ищут спонсоров среди частных компаний. Но больше положенного в год государство давать не должно. Не уложились в те условные 3 миллиарда рублей в год – корректируйте свой бюджет и не платите такие зарплаты, ищите футболистов дешевле.
Точно так же делать с Первой и Второй лигами, только там выделять меньше денег на команду. У нас и так государство практически полностью содержит все клубы, так почему бы не создать конкуренцию и не выделять всем одинаково? Если это сделать, то все клубы и игроки будут уверены, что сезон они доиграют. Это называется государственно-частное партнерство, – сказал бывший игрок ЦСКА.
3 млрд каждому клубу .
это те приколы от балды .
Давайте всем выделим по 10 млн ? не не не давай те всем по 3 млрд .
То что сейчас происходит в футболе это я считаю тема для прокуратуры Минюста счетной палаты.
Чтобы сломать Я считаю систему устоявшую в нашем футболе, в первую очередь я считаю необходимо освободить наш футбол от Дюкова Митрофановп Алаева и зама Митрофанова якобы юриста Рогачева.
Огромные деньги пользу нашему футболу не принесли - наоборот.
каждому клубу по 3 млрд
Нехилые такие суммы получают из бюджета, но им всё равно мало, хотят больше.
Как известно, халявных денег не жалко, а вот с заработанными собственныи трудом история совсем другая...