«Почему бы государству не выделять каждому клубу РПЛ фиксированную сумму? Допустим, 3 млрд рублей в год». Масалитин о финансировании

Валерий Масалитин высказался о проблеме финансирования российских клубов.

– Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон?

Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна – много часовых поясов и большие расстояния между городами. Это долгий процесс и отдельный разговор про регламент, но нужна стабильность командам и игрокам.

Можно посчитать заранее, сколько клубу нужно денег на сезон. Я сейчас назову условную сумму. Допустим, 3 миллиарда рублей в год на содержание клуба . Повторюсь, называю условную сумму, точную нужно высчитывать. Почему бы государству не выделять каждому клубу, когда этот процесс уже встанет на рельсы, только по этой фиксированной сумме?

– А как быть с зарплатами? «Спартак» в прошлом сезоне за участие в Кубке России получил сумму, которой хватит лишь на 4 месяца зарплаты Промесу.

– Нужно привлекать инвесторов. Если фиксированной помощи от государства на зарплаты игрокам не хватает, то пусть ищут спонсоров среди частных компаний. Но больше положенного в год государство давать не должно. Не уложились в те условные 3 миллиарда рублей в год – корректируйте свой бюджет и не платите такие зарплаты, ищите футболистов дешевле.

Точно так же делать с Первой и Второй лигами, только там выделять меньше денег на команду. У нас и так государство практически полностью содержит все клубы, так почему бы не создать конкуренцию и не выделять всем одинаково? Если это сделать, то все клубы и игроки будут уверены, что сезон они доиграют. Это называется государственно-частное партнерство, – сказал бывший игрок ЦСКА.