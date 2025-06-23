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Семшов о «Динамо»: «Уже года 3 должны бороться за золотые медали – такой состав, неважно, какой тренер. Осипенко и Глебов перешли, чтобы побороться»

Игорь Семшов считает, что состав «Динамо» давно способен бороться за золото РПЛ.

«Динамо» уже года три должно бороться за золотые медали – такой состав, неважно, какой тренер. Тренеры были достаточно квалифицированными, чтобы команда боролась за чемпионство в течение трех лет.

Но, к сожалению или к счастью, только в том году получилось, и то не до конца. Усиление нужно будет точечное. Пришел Осипенко, Глебов – они за медали раньше не боролись. Они перешли, чтобы побороться, менталитет будет вырабатываться вместе с игроками, которые есть в команде и которые придут, – сказал бывший игрок «Динамо».

В июне главным тренером московской команды был назначен Валерий Карпин, также возглавляющий сборную России. Бело‑голубые заканчивали прошлый сезон под руководством Ролана Гусева, который 1 мая стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Марцела Лички. В сезоне‑2024/25 «Динамо» заняло 5-е место в Мир РПЛ.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
logoМатч ТВ
logoДанил Глебов
logoМаксим Осипенко
logoИгорь Семшов
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