Инспекторы РПЛ будут получать 50 000 рублей за матч с 20-го тура. РФС повысит их гонорары на 40%

РФС поднимет гонорары инспекторов Мир РПЛ в новом сезоне.

С 20-го тура сезона-2023/24 инспекторы будут получать по 50 тысяч рублей за матч. Таким образом, доходы инспекторов РПЛ вырастут на 40%.

«Мы продолжаем планомерную работу по повышению социальных гарантий и заработка арбитров и инспекторов. В прошлом году мы увеличили гонорар арбитров за работу на решающих матчах сезона. В этом сезоне аналогичным образом произойдет повышение выплат инспекторам.

Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастет, гонорар инспектора будет составлять 50 тысяч рублей. В сезоне-2024/25 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ.

Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из ВАР-центра и получат доступ к переговорам судей», – сказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.