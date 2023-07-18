Инспекторы РПЛ будут получать 50 000 рублей за матч с 20-го тура. РФС повысит их гонорары на 40%

Теги премьер-лига Россия РФС судьи деньги Павел Каманцев Футбол

РФС поднимет гонорары инспекторов Мир РПЛ в новом сезоне.

С 20-го тура сезона-2023/24 инспекторы будут получать по 50 тысяч рублей за матч. Таким образом, доходы инспекторов РПЛ вырастут на 40%.

«Мы продолжаем планомерную работу по повышению социальных гарантий и заработка арбитров и инспекторов. В прошлом году мы увеличили гонорар арбитров за работу на решающих матчах сезона. В этом сезоне аналогичным образом произойдет повышение выплат инспекторам.

Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастет, гонорар инспектора будет составлять 50 тысяч рублей. В сезоне-2024/25 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ.

Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из ВАР-центра и получат доступ к переговорам судей», – сказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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14 комментариев

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ЦСКА1960
Инспекторы матча ни на что не влияют. Толку от них никакого, чисто номинальная должность.
+5
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Geronimo Good
Честно говоря, не представляю какие функции выполняют "инспекторы рпл".
Но выглядит весьма вкусно получать 200-300 к в месяц)
+2
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IlyaGrain
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По конспектам ФИФА и УЕФА Терюшков: Да как они смеют???
Зачем ты его вспомнил ??!! прибежит же сейчас и опять начнёт нести чушь 😱
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Roman Araslanov
Сутормин за матч)
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Иван Дорн
Ответ ЦСКА1960
Инспекторы матча ни на что не влияют. Толку от них никакого, чисто номинальная должность.
Но зарабатывают за 90мин, твою месячную з/п
+1
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Харламов Никита
Ответ ЦСКА1960
Инспекторы матча ни на что не влияют. Толку от них никакого, чисто номинальная должность.
яб в инспекторы пошел - пусть меня научат 🤪🤪🤪
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Иван Дорн
А где поливание помоями и минусы, в ответ на конструктивную критику, вы точно болельщик МЮ?
точно. минус не мой, кстати.
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Иван Дорн
Ответ Любезный Коссутий
точно. минус не мой, кстати.
плюс мой кстати, вот такие мы болельщики РПЛ, может ни за что плюс влупить, вам АПЛщикам нас не понять
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ARIGAMI ARIGAMI
По конспектам ФИФА и УЕФА

Терюшков: Да как они смеют???
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Любезный Коссутий
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Игорь Удалов
работа мечты
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Иван Дорн
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
нет 30к, жертва реформ образования
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Любезный Коссутий
Ответ Иван Дорн
нет 30к, жертва реформ образования
а, точно)) я неправильно прочел
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Илья Ворошилов
Ответ Roman Araslanov
Сутормин за матч)
Или несколько хоккеистов
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