Вальверде о промахе с «Аль-Хилалем»: «Если будет еще один пенальти, команда мне доверится. Я критиковал себя, но у нас много игроков, которые дают советы и помогают поднять настроение»

Федерико Вальверде рассказал, как пережил промах с пенальти против «Аль-Хилаля».

В 1-м туре чемпионата мира среди клубов «Реал» не обыграл «Аль-Хилаль » (1:1). Вальверде не реализовал 11-метровый на 92-й минуте: удар отразил голкипер Яссин Буну.

В матче мадридцев с «Пачукой» (3:1) во 2-м туре уругваец забил гол на 70-й минуте.

«Когда вы ложитесь спать, вы критикуете себя и думаете, что зря потратили усилия всей команды. Тяжело ложиться спать, зная, что вы не смогли принести команде победу, но у нас много игроков, которые дают советы и помогают поднять нам настроение.

Я, конечно, позвонил своей семье, потому что это самое важное из всего.

Если будет еще один пенальти, я уверен, команда будет мне доверять», – сказал полузащитник «Реала ».