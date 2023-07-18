Лапочкин о судьях: «Должны получать как футболисты в среднем. ######## в прессе, тренируешься каждый день, нормативы – все то же самое, а деньги несопоставимые, это неправильно»

Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА РФС судьи Сергей Карасев Сергей Лапочкин деньги брань Футбол

Сергей Лапочкин считает, что арбитры должны получать такую же зарплату, как и игроки.

– Если сейчас арбитр судит 4-5 матчей в месяц в РПЛ, лямчик у него падает?

– Если пять – да. Еще РФС делает премии – их не разглашают. Кто-то из лучших за хорошую работу по итогам сезона мог несколько миллионов получить.

– Как ты считаешь, судьи зарабатывают адекватно?

– Нет. Конечно, абсолютно неадекватно.

В свое время у одного нашего большого арбитра было предложение. Есть 18 игроков в заявке в клубах РПЛ от «Амкара» до «Зенита» – посчитайте и разделите на количество. Средняя зарплата футболиста – судья столько же должен получать.

Ты так же тренируешься каждый день, должен выполнять те же объемы – арбитр 10 километров за матч пробегает. Надо держать себя в форме. Тебя так же взвешивают, щипают жировую прослойку. Все профессионально. Ты сдаешь нормативы много раз в год. Тебя ######## [критикуют] в прессе. Все то же самое, а зарплата у тебя абсолютно несопоставимая с игроками. Наверное, это не совсем правильно.

– Тогда надо рекламные контракты.

– Я слышал, что можно как-то там договориться, но очень тяжело.

– А в Лиге чемпионов как платили?

– Намного больше. Сережа Карасев знает лучше – порядка 6-8 тысяч евро. И там матчи такие – «Бавария», «Барселона», «Реал». Приятно. У топовых арбитров много матчей было вместе с европейскими. Сейчас стало чуть хуже. Очень надеюсь, что скоро эти матчи вернутся, хотя бы для судей, – сказал бывший арбитр.

23 комментария

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ouks exo
Как дела на заводе , мужики? Все тоже самое , а деньги несопоставимые, это неправильно
+25
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Михаил Иванов
А что последний ...., доедают с хреном ? А за 40 тысяч полновесных рублей не хотите ?
+6
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guizzy
адекватные деньги, скорее футболисты в РПЛ в среднем должны получать на таком же уровне, где-то миллион за 5 проведенных матчей
+5
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Заборостроитель
А что, на заправках по дисконту не заправляют?
+4
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+4
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Evgeny Trifonov
а официант как повар, стюардесса как пилот и тд.
Феерический...судья
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ks1923
Логика есть – на некоторых судей скоро начнут ходить зрители, правда, вместо цирка, но всё равно.
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Самозанятый
Ну вот всегда он казался не очень умным...
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ЦСКА1960
Ответ гилберт
Давно об этом говорю. Платить судьям нужно как игрокам, тогда в судьи пойдут даже классные игроки, те кто сам играл, сам симулировал, сам обманывал и тд. А не те кто начитался книжек, а потом чудит.
Судить лучше не станут
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Новый Орлеан
С куя ли? За ту дичь, что они творят?
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leon01
Ну это ты загнул Лапочкин, другое дело , что российские футболистики должны получать разумные деньги
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unreality
Лапочкин, клоун, вот когда будут на стадион ходить смотреть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на судей, вот тогда им и будут платить как игрокам. Вы просто обслуживающий персонал в этой индустрии, не стоит мнить себя тем, кем вы не являетесь.
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alexey102rus
То есть они принимают некомпетентные решения, их за это заслуженно критикуют и за это он хочет надбавку. То есть за их профнепригодность ещё доплачивать нужно ?
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ЦСКА1960
Ха ха ха, он думает футболистам платят за километры пробежки, или за поднятые килограммы в спортзале?)) Типа кто больше устает, тот больше получает)) Всё-таки люди из спорта очень недалёкие)
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Spartakovec navsegda
Похоже на претензии американок по зп в футболе) Но и у тех все более обоснованно.
Какое тоже самое...детские школы судей, двухдневные тренировки, куча травм за карьеру? Смех, да и только.
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.ru
Должны получать как футболисты...
так футболистов за малейший косяк штрафуют... оно вам надо
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Давид Agabekyan
В России не судьи должны получать как футболисты, а футболисты как судьи
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Tursus
Футболисты должны получать как судьи, тогда может что-то наладится в футболе.
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Alberville
Все правильно сказал! И еще разрешить силовую борьбу и подкаты против судей....
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