Лапочкин о судьях: «Должны получать как футболисты в среднем. ######## в прессе, тренируешься каждый день, нормативы – все то же самое, а деньги несопоставимые, это неправильно»

Сергей Лапочкин считает, что арбитры должны получать такую же зарплату, как и игроки.

– Если сейчас арбитр судит 4-5 матчей в месяц в РПЛ, лямчик у него падает?

– Если пять – да. Еще РФС делает премии – их не разглашают. Кто-то из лучших за хорошую работу по итогам сезона мог несколько миллионов получить.

– Как ты считаешь, судьи зарабатывают адекватно?

– Нет. Конечно, абсолютно неадекватно.

В свое время у одного нашего большого арбитра было предложение. Есть 18 игроков в заявке в клубах РПЛ от «Амкара» до «Зенита» – посчитайте и разделите на количество. Средняя зарплата футболиста – судья столько же должен получать.

Ты так же тренируешься каждый день, должен выполнять те же объемы – арбитр 10 километров за матч пробегает. Надо держать себя в форме. Тебя так же взвешивают, щипают жировую прослойку. Все профессионально. Ты сдаешь нормативы много раз в год. Тебя ######## [критикуют] в прессе. Все то же самое, а зарплата у тебя абсолютно несопоставимая с игроками. Наверное, это не совсем правильно.

– Тогда надо рекламные контракты.

– Я слышал, что можно как-то там договориться, но очень тяжело.

– А в Лиге чемпионов как платили?

– Намного больше. Сережа Карасев знает лучше – порядка 6-8 тысяч евро. И там матчи такие – «Бавария», «Барселона», «Реал». Приятно. У топовых арбитров много матчей было вместе с европейскими. Сейчас стало чуть хуже. Очень надеюсь, что скоро эти матчи вернутся, хотя бы для судей, – сказал бывший арбитр.