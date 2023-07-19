«Акинфеев мог бы играть в «МЮ», в любом клубе Европы. Он идеальный вратарь». Олич о капитане ЦСКА

Ивица Олич считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в свое время мог заиграть в любом клубе Европы.

– Почему он так и не уехал в Европу? Смог бы заиграть в сильнейших клубах?

– Конечно, он смог бы. У нас тогда были успехи, мы играли в Лиге чемпионов. Он дома себя чувствовал хорошо и остался в ЦСКА. Игорь – легенда, все сложилось отлично для него, я рад за .

Когда я пришел в ЦСКА, Игорь был номером один и практически 15 лет он номер один в ЦСКА. Я думаю, он в свое время смог бы поиграть абсолютно в любом клубе Европы.

– Но в свое время «Манчестер Юнайтед» интересовался Игорем.

– Сто процентов и без вопросов, он смог бы там играть. Много лет Игорь был в хорошей форме, идеальный вратарь. Он умеет читать игру, отлично играет ногами, на выходах один на один. Не знаю, каких качеств у него не было. Но он дважды рвал крестообразные связки, после этого вернуться нелегко, – сказал экс-игрок .