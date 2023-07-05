«Бавария» заплатит за Ким Мин Чжэ 50 млн евро. Завтра он пройдет медосмотр в Южной Корее

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ деньги Футбол

Ким Мин Чжэ завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, врачи мюнхенского клуба прилетели в Южную Корею, где футболист сейчас проходит военную службу, и проведут необходимые проверки.

«Наполи» получит за защитника 50 млн евро. Опция выкупа будет активирована в ближайшие дни.

Контракт с Ким Мин Чжэ будет заключен сроком до 2028 года, зарплата – около 12 млн евро до уплаты налогов.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Бавария при внутренних трансферах: "Хмм, этот игрок 5 сезонов был лидером наших конкурентов. Пожалуй 18 млн будет достаточно за такого игрока"

Бавария при международных трансферах: "О, игрок всего с одним серьёзным сезоном в карьере? Куда Вам перечислить 50 млн?"
+40
-8
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Курбатов
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Не то, что пысыжы взял топового чемпиона мира за 50😆
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Он уже 60 стоит. Не будь клаусула, никто не смог бы подступиться.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T S
Ответ Иван Шуткин
А кто это?) Он в Наполи играл, многих видел, но этот парень максимально не заметный)
Ну, если ты их лучшего защитника не заметил, то это уже твои проблемы
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Кроме спортивной составляющей просматривается коммерческая составляющая. Покупается игрок, через которого планируется улучшить свои позиции в Азии. Сперва трансфер несколько озадачил, тем более, что в Бундеслиге есть яркий пример более дешёвого и молодого игрока. Видимо, не только игровые качества игрока, но облик будет применяться для углубленного проникновения в Азию. Японец уже был, ещё один кореец был, может эта попытка обзавестись азиатом станет успешной для маркетинговых и спортивных целей
Не, ну я понимаю, что Серию А никто не смотрит, но Ким сходу заменил Кулибали и сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве, с его первым пасом и неуступчивостью. Может он всё-таки даже по-игроцки интересней молодого и дешевого игрока?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Иван Шуткин
Много матчей Наполи смотрел, но ни разу не слышал этой фамилии, возможно травмирован в этих маичах или не играл. Матчей 15 смотрел в том сезоне.
наверное когда произносили фамилию Ким, ты автоматически думал про игрока Тоттенхэма, вот не заметил)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Пенс
Комментарий удален пользователем
разве это дорого? по сравнению с фофаном с Лестера за 80 копейки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Klaus
при живых паваре и делигте на кой он нужен
Павар справа играет, ты бы лучше Упамекано назвал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern Munich Mia San Mia
Кроме спортивной составляющей просматривается коммерческая составляющая. Покупается игрок, через которого планируется улучшить свои позиции в Азии.
Сперва трансфер несколько озадачил, тем более, что в Бундеслиге есть яркий пример более дешёвого и молодого игрока.
Видимо, не только игровые качества игрока, но облик будет применяться для углубленного проникновения в Азию. Японец уже был, ещё один кореец был, может эта попытка обзавестись азиатом станет успешной для маркетинговых и спортивных целей
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
сейчас это один из лучших цз в мире...за 50 это норм цена
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Улыбайся
По сути Люку поменяли на Кима , имхо , отличная сделка от менеджмента Мюнхена. Хоть Люка мне и импонирует , но уж очень часто ломается , он за 4 сезона в Баварии наверно 3-ю часть в лазарете просидел.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis Kukushkin
Ответ Klaus
при живых паваре и делигте на кой он нужен
Павара скорее всего продадут, если не захочет летом новый контракт подписывать. Историю с Алабой и Зюле боссы Баварии повторять не хотят. Он вместо Эрнандеса приходит, которого тоже продадут. У Баварии всего 2 ЦЗ на сезон де Лигт и Упемекано + универсал Станишич.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Tydeus
Не, ну я понимаю, что Серию А никто не смотрит, но Ким сходу заменил Кулибали и сыграл одну из ключевых ролей в чемпионстве, с его первым пасом и неуступчивостью. Может он всё-таки даже по-игроцки интересней молодого и дешевого игрока?
Я смотрю серию А и очень рад этому подписанию. Высокий но при этом быстрый и резкий, потому один в один очень хорош, что редкость для современных защей. Первый пас действительно хорош)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Klaus
кансело же лучше
Кансело справа и слева играет, а Ким центральный защитник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
greenvud
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Беги клизмы для Эрнандеса готовить, будешь его любимой медсестрой, маскот))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crosby84
Норм трансфер.
Но, как альтернатмива Эрнандеса, не могу его воспоинимать.
Среди топовых защитников - по нахождению в лазерете Люку вряд ли кто-либо переплюнет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klaus
Ответ T S
Разные профили совершенно
павар в центр кансело в право
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T S
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
Ответ Иван Шуткин
Много матчей Наполи смотрел, но ни разу не слышал этой фамилии, возможно травмирован в этих маичах или не играл. Матчей 15 смотрел в том сезоне.
Он в 35-ти сыграл.
У тебя явно с математикой серьёзные затруднения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klaus
Ответ Dan Kennedy
Павар справа играет, ты бы лучше Упамекано назвал.
павар лучше играет в последнее времяцентре чем справа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shikari
Ответ Klaus
при живых паваре и делигте на кой он нужен
боится Бавария, что цз вылетит с травмой любой и сразу проблемы в ЛЧ, а проблемы в Лч = проявленный сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Фантастика конечно.Всего 2 года назад в чемпионате Китая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Born is the King
Многовато. Кореец смахивает на игрока одного сезона
Согласен, второй Харри Кейн)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
А когда у него дембель?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий