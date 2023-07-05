«Бавария» заплатит за Ким Мин Чжэ 50 млн евро. Завтра он пройдет медосмотр в Южной Корее

Ким Мин Чжэ завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, врачи мюнхенского клуба прилетели в Южную Корею, где футболист сейчас проходит военную службу, и проведут необходимые проверки.

« » получит за защитника 50 млн евро. Опция выкупа будет активирована в ближайшие дни.

Контракт с Ким Мин Чжэ будет заключен сроком до 2028 года, зарплата – около 12 млн евро до уплаты налогов.