«Бавария» заплатит за Ким Мин Чжэ 50 млн евро. Завтра он пройдет медосмотр в Южной Корее
Ким Мин Чжэ завтра пройдет медосмотр перед трансфером в «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, врачи мюнхенского клуба прилетели в Южную Корею, где футболист сейчас проходит военную службу, и проведут необходимые проверки.
«Наполи» получит за защитника 50 млн евро. Опция выкупа будет активирована в ближайшие дни.
Контракт с Ким Мин Чжэ будет заключен сроком до 2028 года, зарплата – около 12 млн евро до уплаты налогов.
Бавария при международных трансферах: "О, игрок всего с одним серьёзным сезоном в карьере? Куда Вам перечислить 50 млн?"
Сперва трансфер несколько озадачил, тем более, что в Бундеслиге есть яркий пример более дешёвого и молодого игрока.
Видимо, не только игровые качества игрока, но облик будет применяться для углубленного проникновения в Азию. Японец уже был, ещё один кореец был, может эта попытка обзавестись азиатом станет успешной для маркетинговых и спортивных целей
Но, как альтернатмива Эрнандеса, не могу его воспоинимать.
Среди топовых защитников - по нахождению в лазерете Люку вряд ли кто-либо переплюнет.
У тебя явно с математикой серьёзные затруднения.