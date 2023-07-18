«Динамо» заплатит «Пачуке» 6,5 млн евро за Чавеса. Хавбек подпишет контракт на 4 года

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» заплатит меньше 7 миллионов евро за трансфер Луиса Чавеса.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к приобретению полузащитника сборной Мексики. Игрок должен прилететь в столицу России в пятницу. 

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые заплатят 6,5 миллиона евро за этот трансфер. При этом сумма отступных по контракту хавбека с «Пачукой» составляет 7 миллионов евро. 

Сторонам осталось уладить последние детали сделки, после чего игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на 4 года. 

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Статистику 27-летнего опорника можно найти здесь.

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8 комментариев

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Ruslan-Spartakforever
Топовый трансфер
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гога11
Это хорошо, еще в защиту хорошего игрока и вратаря как Дюпин, когда помоложе был.
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Ростовский
Я не понял, а как же обещанная мировая изоляция России?
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Будем ждать подписание контракта.
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Vitamin_B
цена вообще адекватная. надо брать конечно.
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Spartakus1984
Ответ Ivan
значит захаряна турнут в чебаркуль
Так Чавес опорник
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