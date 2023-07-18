«Динамо» заплатит «Пачуке» 6,5 млн евро за Чавеса. Хавбек подпишет контракт на 4 года

«Динамо» заплатит меньше 7 миллионов евро за трансфер Луиса Чавеса.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к приобретению полузащитника сборной Мексики. Игрок должен прилететь в столицу России в пятницу.

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые заплатят 6,5 миллиона евро за этот трансфер. При этом сумма отступных по контракту хавбека с «Пачукой» составляет 7 миллионов евро.

Сторонам осталось уладить последние детали сделки, после чего игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на 4 года.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Статистику 27-летнего опорника можно найти здесь.